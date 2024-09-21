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Около 20 тысяч жителей Шебекино отключены от электроэнергии из-за аварии - РИА Новости, 21.09.2024
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07:50 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/shebekino-1973955923.html
Около 20 тысяч жителей Шебекино отключены от электроэнергии из-за аварии
Около 20 тысяч жителей Шебекино отключены от электроэнергии из-за аварии - РИА Новости, 21.09.2024
Около 20 тысяч жителей Шебекино отключены от электроэнергии из-за аварии
Около 20 тысяч жителей города Шебекино в Белгородской области отключены от электроэнергии из-за аварии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T07:50
2024-09-21T07:50
происшествия
жкх
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Около 20 тысяч жителей города Шебекино в Белгородской области отключены от электроэнергии из-за аварии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "На сегодняшний час у нас отключено около 20 тысяч жителей города Шебекина от электроэнергии в результате аварии", - сказал он в видеосообщении в своём Telegram-канале. Глава региона отметил, что бригада начнет восстановительные работы, как только позволит оперативная обстановка.
https://ria.ru/20240918/shebekino-1973316177.html
шебекино
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происшествия, жкх, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, ЖКХ, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Около 20 тысяч жителей Шебекино отключены от электроэнергии из-за аварии

Около 20 тысяч жителей Шебекино лишились электроэнергии из-за аварии

© Фото очевидцаПоследствия обстрела города Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела города Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото очевидца
Последствия обстрела города Шебекино Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Около 20 тысяч жителей города Шебекино в Белгородской области отключены от электроэнергии из-за аварии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"На сегодняшний час у нас отключено около 20 тысяч жителей города Шебекина от электроэнергии в результате аварии", - сказал он в видеосообщении в своём Telegram-канале.
Глава региона отметил, что бригада начнет восстановительные работы, как только позволит оперативная обстановка.
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ПроисшествияЖКХШебекиноБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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