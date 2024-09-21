https://ria.ru/20240921/shebekino-1973955923.html

Около 20 тысяч жителей Шебекино отключены от электроэнергии из-за аварии

Около 20 тысяч жителей Шебекино отключены от электроэнергии из-за аварии - РИА Новости, 21.09.2024

Около 20 тысяч жителей Шебекино отключены от электроэнергии из-за аварии

Около 20 тысяч жителей города Шебекино в Белгородской области отключены от электроэнергии из-за аварии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T07:50

2024-09-21T07:50

2024-09-21T07:50

происшествия

жкх

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Около 20 тысяч жителей города Шебекино в Белгородской области отключены от электроэнергии из-за аварии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "На сегодняшний час у нас отключено около 20 тысяч жителей города Шебекина от электроэнергии в результате аварии", - сказал он в видеосообщении в своём Telegram-канале. Глава региона отметил, что бригада начнет восстановительные работы, как только позволит оперативная обстановка.

https://ria.ru/20240918/shebekino-1973316177.html

шебекино

белгородская область

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происшествия, жкх, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков