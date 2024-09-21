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Санду проводит политику разрыва с Приднестровьем, заявили в Молдавии - РИА Новости, 21.09.2024
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18:57 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/sanda-1974019540.html
Санду проводит политику разрыва с Приднестровьем, заявили в Молдавии
Санду проводит политику разрыва с Приднестровьем, заявили в Молдавии - РИА Новости, 21.09.2024
Санду проводит политику разрыва с Приднестровьем, заявили в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду проводит политику, ведущую к окончательному разрыву между Кишиневом и Тирасполем, заявил бывший вице-премьер республики Александр... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T18:57
2024-09-21T18:57
в мире
молдавия
майя санду
евросоюз
обсе
приднестровская молдавская республика
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КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду проводит политику, ведущую к окончательному разрыву между Кишиневом и Тирасполем, заявил бывший вице-премьер республики Александр Муравский. Санду во время выступления на ТВ заявила о возможности вхождения страны в ЕС без Приднестровья. "Де-факто такая модель означает окончательное разъединение страны, установление полноценной границы по Днестру с пограничными и таможенными пунктами, охранной сигнализацией и т.д. и т.п. Или вы думаете, что возможно вступление Молдавии в ЕС с оставлением практически открытой границы на Востоке? А установление такой границы только усиливает и без того глубокий разрыв между двумя частями страны. Санду, ничего не сделавшая для улучшения отношений между двумя частями Молдавии, обещает проводить политику по окончательному разрыву отношений между ними", - написал Муравский на своей странице в Facebook*. Он также отметил, что по Конституции президент обязан быть гарантом единства и территориальной целостности страны, но Санду самым циничным образом демонстрирует свое пренебрежение к этим обязанностям. Ранее Санду заявляла, что сможет урегулировать "приднестровскую проблему" за год или два. При этом, по ее словам, эта проблема не должна быть препятствием для евроинтеграции Молдавии, а Брюссель не ставит перед Кишиневом задачи решить эту проблему до интеграции в ЕС. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
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в мире, молдавия, майя санду, евросоюз, обсе, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Майя Санду, Евросоюз, ОБСЕ, Приднестровская Молдавская Республика
Санду проводит политику разрыва с Приднестровьем, заявили в Молдавии

Экс-вице-премьер Муравский: Санду ведет к разрыву между Кишиневом и Тирасполем

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду проводит политику, ведущую к окончательному разрыву между Кишиневом и Тирасполем, заявил бывший вице-премьер республики Александр Муравский.
Санду во время выступления на ТВ заявила о возможности вхождения страны в ЕС без Приднестровья.
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"Де-факто такая модель означает окончательное разъединение страны, установление полноценной границы по Днестру с пограничными и таможенными пунктами, охранной сигнализацией и т.д. и т.п. Или вы думаете, что возможно вступление Молдавии в ЕС с оставлением практически открытой границы на Востоке? А установление такой границы только усиливает и без того глубокий разрыв между двумя частями страны. Санду, ничего не сделавшая для улучшения отношений между двумя частями Молдавии, обещает проводить политику по окончательному разрыву отношений между ними", - написал Муравский на своей странице в Facebook*.
Он также отметил, что по Конституции президент обязан быть гарантом единства и территориальной целостности страны, но Санду самым циничным образом демонстрирует свое пренебрежение к этим обязанностям.
Ранее Санду заявляла, что сможет урегулировать "приднестровскую проблему" за год или два. При этом, по ее словам, эта проблема не должна быть препятствием для евроинтеграции Молдавии, а Брюссель не ставит перед Кишиневом задачи решить эту проблему до интеграции в ЕС.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
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28 апреля, 08:00
 
В миреМолдавияМайя СандуЕвросоюзОБСЕПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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