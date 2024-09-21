https://ria.ru/20240921/rozhdestvo-1973898376.html

В России отмечают Рождество Богородицы

В России отмечают Рождество Богородицы - РИА Новости, 21.09.2024

В России отмечают Рождество Богородицы

Православные верующие отмечают Рождество Богородицы. Это один из двунадесятых — 12-ти главных — церковных праздников. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T00:00

2024-09-21T00:00

2024-09-21T00:00

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Православные верующие отмечают Рождество Богородицы. Это один из двунадесятых — 12-ти главных — церковных праздников. Праздник Рождества Божией Матери был установлен еще в глубокой древности. Упоминания о нем встречаются уже в IV веке.По преданию родители Девы Марии — праведные Иоаким и Анна — жили в Назарете (ныне город в Израиле). Отец происходил из рода царя Давида, а мать — из рода первосвященника Аарона.Достигнув преклонных лет, супруги оставались бездетны. В то время бесплодие считалось наказанием божьим за грехи, поэтому Иоаким и Анна были вынуждены терпеть несправедливые поношения от горожан. Однако они не теряли надежды на милость божию и твердо верили, что бог пошлет им ребенка даже в старости, как некогда Аврааму и Сарре.Супруги дали обет посвятить дитя служению богу. Согласно преданию, их молитвы были услышаны, и архангел Гавриил возвестил, что у них скоро родится "Преблагословенная Дева Мария". А через будет даровано спасение всему миру. Рождение Божией Матери предсказывали также и некоторые ветхозаветные пророки.Праздник Рождества Богородицы — первый в церковном году, который всегда начинается с 14 сентября по новому стилю (с 1 сентября по старому стилю). К слову, последний праздник - это Успение Богородицы. И это, говорят священнослужители, неслучайно. За свою жизнь Дева Мария стала свидетельницей важнейших событий евангельской истории: жизнь, казнь и воскресение Христа, проповедь его учеников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, москва, израиль, религия