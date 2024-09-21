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В России отмечают Рождество Богородицы - РИА Новости, 21.09.2024
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Религия
 
00:00 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/rozhdestvo-1973898376.html
В России отмечают Рождество Богородицы
В России отмечают Рождество Богородицы - РИА Новости, 21.09.2024
В России отмечают Рождество Богородицы
Православные верующие отмечают Рождество Богородицы. Это один из двунадесятых — 12-ти главных — церковных праздников. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T00:00
2024-09-21T00:00
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Православные верующие отмечают Рождество Богородицы. Это один из двунадесятых — 12-ти главных — церковных праздников. Праздник Рождества Божией Матери был установлен еще в глубокой древности. Упоминания о нем встречаются уже в IV веке.По преданию родители Девы Марии — праведные Иоаким и Анна — жили в Назарете (ныне город в Израиле). Отец происходил из рода царя Давида, а мать — из рода первосвященника Аарона.Достигнув преклонных лет, супруги оставались бездетны. В то время бесплодие считалось наказанием божьим за грехи, поэтому Иоаким и Анна были вынуждены терпеть несправедливые поношения от горожан. Однако они не теряли надежды на милость божию и твердо верили, что бог пошлет им ребенка даже в старости, как некогда Аврааму и Сарре.Супруги дали обет посвятить дитя служению богу. Согласно преданию, их молитвы были услышаны, и архангел Гавриил возвестил, что у них скоро родится "Преблагословенная Дева Мария". А через будет даровано спасение всему миру. Рождение Божией Матери предсказывали также и некоторые ветхозаветные пророки.Праздник Рождества Богородицы — первый в церковном году, который всегда начинается с 14 сентября по новому стилю (с 1 сентября по старому стилю). К слову, последний праздник - это Успение Богородицы. И это, говорят священнослужители, неслучайно. За свою жизнь Дева Мария стала свидетельницей важнейших событий евангельской истории: жизнь, казнь и воскресение Христа, проповедь его учеников.
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россия, москва, израиль, религия
Религия, Россия, Москва, Израиль, Религия

В России отмечают Рождество Богородицы

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПраздничное богослужение в домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ
Праздничное богослужение в домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Православные верующие отмечают Рождество Богородицы. Это один из двунадесятых — 12-ти главных — церковных праздников.
Праздник Рождества Божией Матери был установлен еще в глубокой древности. Упоминания о нем встречаются уже в IV веке.
По преданию родители Девы Марии — праведные Иоаким и Анна — жили в Назарете (ныне город в Израиле). Отец происходил из рода царя Давида, а мать — из рода первосвященника Аарона.
Достигнув преклонных лет, супруги оставались бездетны. В то время бесплодие считалось наказанием божьим за грехи, поэтому Иоаким и Анна были вынуждены терпеть несправедливые поношения от горожан. Однако они не теряли надежды на милость божию и твердо верили, что бог пошлет им ребенка даже в старости, как некогда Аврааму и Сарре.
Супруги дали обет посвятить дитя служению богу. Согласно преданию, их молитвы были услышаны, и архангел Гавриил возвестил, что у них скоро родится "Преблагословенная Дева Мария". А через будет даровано спасение всему миру. Рождение Божией Матери предсказывали также и некоторые ветхозаветные пророки.
Праздник Рождества Богородицы — первый в церковном году, который всегда начинается с 14 сентября по новому стилю (с 1 сентября по старому стилю). К слову, последний праздник - это Успение Богородицы. И это, говорят священнослужители, неслучайно. За свою жизнь Дева Мария стала свидетельницей важнейших событий евангельской истории: жизнь, казнь и воскресение Христа, проповедь его учеников.
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