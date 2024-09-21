https://ria.ru/20240921/rotatsiya-1973950085.html

Снайперы "Южной" группировки сорвали ротацию ВСУ на донецком направлении

Снайперы "Южной" группировки сорвали ротацию ВСУ на донецком направлении - РИА Новости, 21.09.2024

Снайперы "Южной" группировки сорвали ротацию ВСУ на донецком направлении

Снайперы "Южной" группировки российских войск уничтожили живую силу ВСУ, сорвав их ночную ротацию на донецком направлении СВО, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T05:11

2024-09-21T05:11

2024-09-21T05:11

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Снайперы "Южной" группировки российских войск уничтожили живую силу ВСУ, сорвав их ночную ротацию на донецком направлении СВО, сообщили РИА Новости в министерстве обороны России. "Работаем в двойке со старшим снайпером. Время суток была ночь. Получается, сидели в засаде, ждали ротацию. У них начала происходить ротация. На удалении 400 метров отработали", — рассказал снайпер с позывным "Патриот" на видео, которое предоставило МО. В силовом ведомстве пояснили, что разведка выявила скрытые огневые точки ВСУ. Координаты были переданы в соответствующие пункты управления. Одному из снайперских подразделений была поставлена задача выдвинуться в заданный квадрат, выявить и уничтожить противника. Как добавили в МО, снайпер с позывным "Знахарь" вместе с напарником с позывным "Патриот" длительное время сидели в засаде и выжидали цель. Ночью, как только ВСУ предприняли попытку ротации личного состава, они отработали с расстояния 400 метров и точным выстрелом уничтожили противника. Время ожидания целей для снайперов в среднем составляет от 8 часов до нескольких суток.

https://ria.ru/20240921/bespilotniki-1973949216.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины