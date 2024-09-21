Рейтинг@Mail.ru
Снайперы "Южной" группировки сорвали ротацию ВСУ на донецком направлении - РИА Новости, 21.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:11 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/rotatsiya-1973950085.html
Снайперы "Южной" группировки сорвали ротацию ВСУ на донецком направлении
Снайперы "Южной" группировки сорвали ротацию ВСУ на донецком направлении - РИА Новости, 21.09.2024
Снайперы "Южной" группировки сорвали ротацию ВСУ на донецком направлении
Снайперы "Южной" группировки российских войск уничтожили живую силу ВСУ, сорвав их ночную ротацию на донецком направлении СВО, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T05:11
2024-09-21T05:11
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966684819_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_78492c4ed4f83af893ebdfa210be0452.jpg
ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Снайперы "Южной" группировки российских войск уничтожили живую силу ВСУ, сорвав их ночную ротацию на донецком направлении СВО, сообщили РИА Новости в министерстве обороны России. "Работаем в двойке со старшим снайпером. Время суток была ночь. Получается, сидели в засаде, ждали ротацию. У них начала происходить ротация. На удалении 400 метров отработали", — рассказал снайпер с позывным "Патриот" на видео, которое предоставило МО. В силовом ведомстве пояснили, что разведка выявила скрытые огневые точки ВСУ. Координаты были переданы в соответствующие пункты управления. Одному из снайперских подразделений была поставлена задача выдвинуться в заданный квадрат, выявить и уничтожить противника. Как добавили в МО, снайпер с позывным "Знахарь" вместе с напарником с позывным "Патриот" длительное время сидели в засаде и выжидали цель. Ночью, как только ВСУ предприняли попытку ротации личного состава, они отработали с расстояния 400 метров и точным выстрелом уничтожили противника. Время ожидания целей для снайперов в среднем составляет от 8 часов до нескольких суток.
https://ria.ru/20240921/bespilotniki-1973949216.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966684819_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_5db4c24368cb019383b6b268d1f03b6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Снайперы "Южной" группировки сорвали ротацию ВСУ на донецком направлении

Снайперы "Южной" группировки сорвали ночную ротацию ВСУ на донецком направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Снайперы "Южной" группировки российских войск уничтожили живую силу ВСУ, сорвав их ночную ротацию на донецком направлении СВО, сообщили РИА Новости в министерстве обороны России.
«
"Работаем в двойке со старшим снайпером. Время суток была ночь. Получается, сидели в засаде, ждали ротацию. У них начала происходить ротация. На удалении 400 метров отработали", — рассказал снайпер с позывным "Патриот" на видео, которое предоставило МО.
В силовом ведомстве пояснили, что разведка выявила скрытые огневые точки ВСУ. Координаты были переданы в соответствующие пункты управления. Одному из снайперских подразделений была поставлена задача выдвинуться в заданный квадрат, выявить и уничтожить противника.
Как добавили в МО, снайпер с позывным "Знахарь" вместе с напарником с позывным "Патриот" длительное время сидели в засаде и выжидали цель. Ночью, как только ВСУ предприняли попытку ротации личного состава, они отработали с расстояния 400 метров и точным выстрелом уничтожили противника.
Время ожидания целей для снайперов в среднем составляет от 8 часов до нескольких суток.
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
На юго-западе Тверской области сбили беспилотники
Вчера, 04:59
 
БезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала