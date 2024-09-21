https://ria.ru/20240921/rossiya-1973964256.html
В Госдуме назвали возможные сроки окончания СВО
В Госдуме назвали возможные сроки окончания СВО - РИА Новости, 21.09.2024
В Госдуме назвали возможные сроки окончания СВО
Существует вероятность, что в следующем году начнутся переговоры между Россией и Украиной, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T09:40
2024-09-21T09:40
2024-09-21T17:47
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Существует вероятность, что в следующем году начнутся переговоры между Россией и Украиной, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с "Лентой.ру"."До конца года (начать переговорный процесс. —Прим. Ред.) — маловероятно. Весной — есть шанс. Проблема в том, что были предприняты все шаги, чтобы не произошли переговоры. Имею ввиду Курск и другие подобные события", — сказал он.Чепа добавил, что Владимир Зеленский сам не верит в свой так называемый "план победы".Противостояние могло быть завершено уже давно, но этому мешали страны Запада, заключил политик.Накануне Владимир Зеленский заявил, что в украинском конфликте нужно поставить точку уже в 2024 году.В сентябре на ВЭФ Владимир Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973564359.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Курск, Алексей Чепа, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме назвали возможные сроки окончания СВО
Депутат ГД Чепа: переговоры с Украиной могут состояться весной 2025 года