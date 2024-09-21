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В Госдуме назвали возможные сроки окончания СВО - РИА Новости, 21.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:40 21.09.2024 (обновлено: 17:47 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973964256.html
В Госдуме назвали возможные сроки окончания СВО
В Госдуме назвали возможные сроки окончания СВО - РИА Новости, 21.09.2024
В Госдуме назвали возможные сроки окончания СВО
Существует вероятность, что в следующем году начнутся переговоры между Россией и Украиной, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T09:40
2024-09-21T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
курск
алексей чепа
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Существует вероятность, что в следующем году начнутся переговоры между Россией и Украиной, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с "Лентой.ру"."До конца года (начать переговорный процесс. —Прим. Ред.) — маловероятно. Весной — есть шанс. Проблема в том, что были предприняты все шаги, чтобы не произошли переговоры. Имею ввиду Курск и другие подобные события", — сказал он.Чепа добавил, что Владимир Зеленский сам не верит в свой так называемый "план победы".Противостояние могло быть завершено уже давно, но этому мешали страны Запада, заключил политик.Накануне Владимир Зеленский заявил, что в украинском конфликте нужно поставить точку уже в 2024 году.В сентябре на ВЭФ Владимир Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973564359.html
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в мире, россия, украина, курск, алексей чепа, владимир зеленский, владимир путин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Курск, Алексей Чепа, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме назвали возможные сроки окончания СВО

Депутат ГД Чепа: переговоры с Украиной могут состояться весной 2025 года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Существует вероятность, что в следующем году начнутся переговоры между Россией и Украиной, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с "Лентой.ру".
"До конца года (начать переговорный процесс. —Прим. Ред.) — маловероятно. Весной — есть шанс. Проблема в том, что были предприняты все шаги, чтобы не произошли переговоры. Имею ввиду Курск и другие подобные события", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о "плане победы"
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Чепа добавил, что Владимир Зеленский сам не верит в свой так называемый "план победы".
Противостояние могло быть завершено уже давно, но этому мешали страны Запада, заключил политик.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что в украинском конфликте нужно поставить точку уже в 2024 году.
В сентябре на ВЭФ Владимир Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКурскАлексей ЧепаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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