https://ria.ru/20240921/rossiya-1973964256.html

В Госдуме назвали возможные сроки окончания СВО

В Госдуме назвали возможные сроки окончания СВО - РИА Новости, 21.09.2024

В Госдуме назвали возможные сроки окончания СВО

Существует вероятность, что в следующем году начнутся переговоры между Россией и Украиной, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T09:40

2024-09-21T09:40

2024-09-21T17:47

специальная военная операция на украине

в мире

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алексей чепа

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Существует вероятность, что в следующем году начнутся переговоры между Россией и Украиной, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с "Лентой.ру"."До конца года (начать переговорный процесс. —Прим. Ред.) — маловероятно. Весной — есть шанс. Проблема в том, что были предприняты все шаги, чтобы не произошли переговоры. Имею ввиду Курск и другие подобные события", — сказал он.Чепа добавил, что Владимир Зеленский сам не верит в свой так называемый "план победы".Противостояние могло быть завершено уже давно, но этому мешали страны Запада, заключил политик.Накануне Владимир Зеленский заявил, что в украинском конфликте нужно поставить точку уже в 2024 году.В сентябре на ВЭФ Владимир Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.

https://ria.ru/20240919/ukraina-1973564359.html

https://ria.ru/20240917/ukraina-1973292402.html

россия

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курск

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