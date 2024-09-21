https://ria.ru/20240921/rossiya-1973957208.html

В Госдуме раскрыли, кому вскоре проиндексируют пенсии

В Госдуме раскрыли, кому вскоре проиндексируют пенсии - РИА Новости, 21.09.2024

В Госдуме раскрыли, кому вскоре проиндексируют пенсии

Пенсии военнослужащих проиндексируются в октябре, заявила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб в беседе с "Лентой.ру". РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T08:21

2024-09-21T08:21

2024-09-21T08:26

общество

светлана бессараб

борис чернышов (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Пенсии военнослужащих проиндексируются в октябре, заявила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб в беседе с "Лентой.ру"."Ближайшая индексация — это индексация пенсий военнослужащим, пенсионерам так называемых силовых структур. Она произойдет 1 октября текущего года, и пенсии увеличатся на 5,1 процента", — уточнила политик.Размер средней пенсии военнослужащих после индексации составит около 42 тысяч рублей, заключила она.Накануне вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что до конца года в ведомство внесут законопроект о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии.

https://ria.ru/20240910/voennosluzhaschie-1730219033.html

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общество, светлана бессараб, борис чернышов (депутат), госдума рф