https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

Россия заставит всех заплатить по счетам

Россия заставит всех заплатить по счетам - РИА Новости, 21.09.2024

Россия заставит всех заплатить по счетам

Западники, требуя удары по России, похоже, живут в плену старых клише из плохо переведенных романов Leo Tolstoy. Платон Каратаев, всепрощение, бескорыстие,... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T08:00

2024-09-21T08:00

2024-09-21T13:27

россия

украина

белоруссия

дмитрий медведев

сво

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973683426_132:35:1732:935_1920x0_80_0_0_5f8232af4419e992f294083ac5fc476f.jpg

Западники, требуя удары по России, похоже, живут в плену старых клише из плохо переведенных романов Leo Tolstoy. Платон Каратаев, всепрощение, бескорыстие, непротивление злу насилием — вот это вот все. Что бы русским ни делали, они мстить не будут и после своей победы всем все простят, такова уж их загадочная душа.Всем этим мечтателям хотелось бы сказать, что русские сильно изменились за последние десятилетия, а переворот в сознании нашего народа довершила СВО. Мы стали злопамятными и разучились прощать долги. Иногда наше возмездие прилетает так быстро, что никто опомниться не успевает. Позавчера, например, три наши легендарные полуторатонные планирующие фугасные авиабомбы (ФАБ) нашли и поразили здание, в котором дислоцировались украинские спецназовцы. Обнаружение останков затруднено, так как от здания, по словам очевидцев, "осталась лишь стружка и мелкая бетонная пыль".Порой отмщение приходит не сразу — сначала плен, тщательные допросы, потом суд и тюремный срок. Сотни вэсэушников, виновных в убийствах наших пленных и мирных жителей, уже приговорены и осуждены.Работа российского следователя выглядит далеко не так эффектно, как действие фугасных авиабомб. Освидетельствование останков, изучение места преступления, опросы свидетелей, много бумаг и отчетов... Общественности кажется, что развели какую-то бюрократию: зачем это, если можно "бахнуть" и "жахнуть"?На самом деле украинские преступники должны понимать: что бы они там ни воображали себе про независимую Украину, но заниматься ими будет российское правосудие. Без лишних эффектов, скучно и медленно эта махина доберется до всех и восстановит справедливость.Если потребуется, этот дамоклов меч будет висеть над ними десятилетиями. Можно делать пластические операции, покупать новые паспорта, бегать из страны в страну, все равно до всех доберутся.После Великой Отечественной войны тех же бандеровцев и прочих нацистских прихвостней отлавливали долгие годы. Такие преступления, как массовое убийство в Одессе, обстрелы людей в Донецке, удары по Севастополю и Белгороду, нападение на Курскую область, не имеют никакого срока давности.Западным хозяевам Киева надо это хорошо понимать. Русский народ проявил в 1945 году немыслимое благородство по отношению к напавшим на нас европейцам. Оно не было оценено. Что ж, значит, сейчас мы будем преследовать западных преступников так же неумолимо и беспощадно, как преследовал своих врагов Израиль. Вот хороший пример страны, не умеющей прощать.И все долги тоже придется отдать — у России накопилось множество счетов к оплате. Никто не забыл про наши замороженные триста миллиардов долларов, будут суды, будут разбирательства, пускай растут пени за просрочку.Сейчас в крымском парламенте работает специальная комиссия, подсчитывающая ущерб, нанесенный полуострову Украиной. Сумма претензий за отключения воды и электричества, терроризм, попытки блокады уже превысила 14 триллионов рублей, но работа еще не окончена. У Украины нет денег? Значит, счета к оплате будут предъявлены их западным хозяевам.Ведется большая работа по предъявлению Германии обвинений в геноциде советского народа. Действительно, у нас нет семьи, где предки не пострадали бы от рук нацистских преступников. За все это тоже будут истребованы компенсации. Причем не стоит забывать и про вассалов Третьего рейха, которые тоже устраивали у нас резню в годы Великой Отечественной. Пришла уже пора европейским странам платить и каяться."Никто не забыт, ничто не забыто" — эта советская фраза обрела сегодня трагичную актуальность: именно для этого и ведет свою незаметную работу российский следователь, собираются комиссии, истребуются и составляются документы. Вся эта скучная канцелярщина обладает не меньшей поражающей силой, чем ФАБы.Очень хорошо написал об этом юрист по образованию Дмитрий Медведев: "Тут главное — неотвратимость. Не так важно, когда именно придет расплата. Важна ее неизбежность. Ну и чтобы каждая тварь, вне зависимости от ее нации, веры, гражданства и должности, совершившая преступление против нашей страны и наших людей, или любая отбитая мразь, просто орущая "Убивайте в Курске мирных граждан!" — знали: за ними придут. Чтобы ворочались ночами, оглядывались на улице по сторонам, меняли свои данные и даже гражданство, носили с собой оружие, метались по конспиративным квартирам. Чтобы превратились в больную крысу..."Ну а добившись торжества справедливости, можно будет опять включить режим Платона Каратаева. Всепрощение, милосердие, бескорыстие — и далее по списку. Но только после того, как отработают по врагу наши ФАБы, завершат свою рутинную работу следователи, встанет судья в мантии и произнесет свой приговор. Только в таком порядке.

https://ria.ru/20240917/medvedev-1973128519.html

https://ria.ru/20240828/kiev-1969086441.html

https://ria.ru/20240918/svo-1973446409.html

https://ria.ru/20240912/mid-1972342645.html

https://ria.ru/20240919/germaniya-1973626719.html

https://ria.ru/20240914/nato-1972665173.html

россия

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

россия, украина, белоруссия, дмитрий медведев, сво, аналитика