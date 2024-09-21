https://ria.ru/20240921/reys-1973955220.html
Самолет из Ташкента в Красноярск вернулся в аэропорт из-за неисправности
Самолет из Ташкента в Красноярск вернулся в аэропорт из-за неисправности - РИА Новости, 21.09.2024
Самолет из Ташкента в Красноярск вернулся в аэропорт из-за неисправности
Рейс Uzbekistan Airways, вылетевший в субботу утром из Ташкента в Красноярск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T07:36
2024-09-21T07:36
2024-09-21T07:36
ташкент
красноярск
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 сен - РИА Новости. Рейс Uzbekistan Airways, вылетевший в субботу утром из Ташкента в Красноярск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщил РИА Новости сотрудник аэропорта столицы Узбекистана. "Самолет Uzbekistan Airways рейса HY9683 Ташкент-Красноярск, вылетевший в 7.16 (5.16 мск), вернулся в аэропорт вылета. Экипаж принял такое решение из-за обнаруженной технической неисправности", - сказал собеседник агентства. По его данным, после выработки необходимого объема топлива посадка лайнера прошла благополучно в 8.30 (6.30), в ближайшее время будут проведены работы по техосмотру самолёта.
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ташкент, красноярск, узбекистан
Ташкент, Красноярск, Узбекистан
Самолет из Ташкента в Красноярск вернулся в аэропорт из-за неисправности
Самолет рейса из Ташкента в Красноярск вернулся в аэропорт вылета
ТАШКЕНТ, 21 сен - РИА Новости. Рейс Uzbekistan Airways, вылетевший в субботу утром из Ташкента в Красноярск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщил РИА Новости сотрудник аэропорта столицы Узбекистана.
"Самолет Uzbekistan Airways рейса HY9683 Ташкент-Красноярск, вылетевший в 7.16 (5.16 мск), вернулся в аэропорт вылета. Экипаж принял такое решение из-за обнаруженной технической неисправности", - сказал собеседник агентства.
По его данным, после выработки необходимого объема топлива посадка лайнера прошла благополучно в 8.30 (6.30), в ближайшее время будут проведены работы по техосмотру самолёта.