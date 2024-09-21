Рейтинг@Mail.ru
Самолет из Ташкента в Красноярск вернулся в аэропорт из-за неисправности - РИА Новости, 21.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:36 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/reys-1973955220.html
Самолет из Ташкента в Красноярск вернулся в аэропорт из-за неисправности
Самолет из Ташкента в Красноярск вернулся в аэропорт из-за неисправности - РИА Новости, 21.09.2024
Самолет из Ташкента в Красноярск вернулся в аэропорт из-за неисправности
Рейс Uzbekistan Airways, вылетевший в субботу утром из Ташкента в Красноярск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T07:36
2024-09-21T07:36
ташкент
красноярск
узбекистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966531379_0:68:3403:1982_1920x0_80_0_0_edf8754a1fb5078fe8dd9d9dc4cc8128.jpg
ТАШКЕНТ, 21 сен - РИА Новости. Рейс Uzbekistan Airways, вылетевший в субботу утром из Ташкента в Красноярск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщил РИА Новости сотрудник аэропорта столицы Узбекистана. "Самолет Uzbekistan Airways рейса HY9683 Ташкент-Красноярск, вылетевший в 7.16 (5.16 мск), вернулся в аэропорт вылета. Экипаж принял такое решение из-за обнаруженной технической неисправности", - сказал собеседник агентства. По его данным, после выработки необходимого объема топлива посадка лайнера прошла благополучно в 8.30 (6.30), в ближайшее время будут проведены работы по техосмотру самолёта.
https://ria.ru/20240919/erevan-1973670930.html
ташкент
красноярск
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966531379_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_512938cba9b50354e66a53933534c227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ташкент, красноярск, узбекистан
Ташкент, Красноярск, Узбекистан
Самолет из Ташкента в Красноярск вернулся в аэропорт из-за неисправности

Самолет рейса из Ташкента в Красноярск вернулся в аэропорт вылета

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Airbus 330
Самолет Airbus 330 - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ТАШКЕНТ, 21 сен - РИА Новости. Рейс Uzbekistan Airways, вылетевший в субботу утром из Ташкента в Красноярск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщил РИА Новости сотрудник аэропорта столицы Узбекистана.
"Самолет Uzbekistan Airways рейса HY9683 Ташкент-Красноярск, вылетевший в 7.16 (5.16 мск), вернулся в аэропорт вылета. Экипаж принял такое решение из-за обнаруженной технической неисправности", - сказал собеседник агентства.
По его данным, после выработки необходимого объема топлива посадка лайнера прошла благополучно в 8.30 (6.30), в ближайшее время будут проведены работы по техосмотру самолёта.
Международный аэропорт Звартноц - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Пассажир рейса Ереван — Москва подрался с сотрудниками авиакомпании
19 сентября, 16:05
 
ТашкентКрасноярскУзбекистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала