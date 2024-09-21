https://ria.ru/20240921/religiya-1973968448.html

Мишустин отметил вклад ДУМ в совершенствование межрелигиозного диалога

Мишустин отметил вклад ДУМ в совершенствование межрелигиозного диалога - РИА Новости, 21.09.2024

Мишустин отметил вклад ДУМ в совершенствование межрелигиозного диалога

Премьер-министр России Михаил Мишустин, приветствуя участников, организаторов и гостей съезда Духовного управления мусульман России и XX Международного... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T10:32

2024-09-21T10:32

2024-09-21T10:32

религия

россия

михаил мишустин

равиль гайнутдин

ислам

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, приветствуя участников, организаторов и гостей съезда Духовного управления мусульман России и XX Международного мусульманского форума, отметил, что Духовное управление вносит неоценимый вклад в совершенствование межрелигиозного диалога, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Многие годы Духовное управление мусульман Российской Федерации вносит неоценимый вклад в совершенствование межрелигиозного диалога, конструктивное государственно-конфессиональное сотрудничество. Благодаря активной деятельности муфтията укрепляется взаимопонимание между народами, гражданский мир и межэтническое согласие в обществе. А также успешно развиваются отношения России с исламским миром", - говорится в приветствии. Мишустин добавил, что "важно, что особое внимание уделяется благотворительным и просветительским проектам, становлению исламского образования, подготовке имамов и богословов". Премьер-министр отметил символичность форума и съезда, потому что они проводятся в год 40-летия духовного служения религиозного деятеля - муфтия Равиля Гайнутдина, чей духовный авторитет признан не только среди российских мусульман, но и за пределами нашей страны. Кроме того, он подчеркнул, что Россия - многонациональная и многоконфессиональная страна, где с уважением относятся к вероисповеданиям всех народов, а ислам является одной из традиционных религий России и частью исторического наследия. "Форум даст уникальную возможность расширить обмен опытом и лучшими практиками между мусульманами разных стран, обсудить актуальные вопросы роли духовных лидеров в современном мире. Желаю вам интересных дискуссий, конструктивной работы", - добавляется в телеграмме.

https://ria.ru/20240725/muftiy-1961953796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, равиль гайнутдин, ислам