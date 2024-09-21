https://ria.ru/20240921/pvo-1974022888.html

Возле Симферополя сработала ПВО

Возле Симферополя сработала ПВО - РИА Новости, 21.09.2024

Возле Симферополя сработала ПВО

В районе Симферополя сработали силы ПВО, разрушений и жертв нет, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T19:35

2024-09-21T19:35

2024-09-21T19:43

специальная военная операция на украине

симферополь

севастополь

олег крючков

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. В районе Симферополя сработали силы ПВО, разрушений и жертв нет, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале."В районе Симферополя сработали системы ПВО. Жертв и разрушений нет", - написал Крючков.Ранее в Севастополе объявлялись воздушная тревога и ракетная опасность.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

симферополь

севастополь

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симферополь, севастополь, олег крючков, безопасность