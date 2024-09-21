https://ria.ru/20240921/pvo-1974022888.html
Возле Симферополя сработала ПВО
Возле Симферополя сработала ПВО - РИА Новости, 21.09.2024
Возле Симферополя сработала ПВО
В районе Симферополя сработали силы ПВО, разрушений и жертв нет, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T19:35
2024-09-21T19:35
2024-09-21T19:43
специальная военная операция на украине
симферополь
севастополь
олег крючков
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. В районе Симферополя сработали силы ПВО, разрушений и жертв нет, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале."В районе Симферополя сработали системы ПВО. Жертв и разрушений нет", - написал Крючков.Ранее в Севастополе объявлялись воздушная тревога и ракетная опасность.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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симферополь, севастополь, олег крючков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Симферополь, Севастополь, Олег Крючков, Безопасность
Возле Симферополя сработала ПВО
Советник главы Крыма Крючков: возле Симферополя сработала ПВО