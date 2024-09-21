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В Запорожской области сбили две управляемые авиационные бомбы
В Запорожской области сбили две управляемые авиационные бомбы - РИА Новости, 21.09.2024
В Запорожской области сбили две управляемые авиационные бомбы
Российская система ПВО сбила в Запорожской области две управляемые авиационные бомбы ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T16:06
2024-09-21T16:06
2024-09-21T16:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Российская система ПВО сбила в Запорожской области две управляемые авиационные бомбы ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале. "Наши доблестные воины сбили две управляемые авиационные бомбы, которые нацисты выпустили по мирному городу Токмаку в Запорожской области", - написал Рогов. По его словам, по вражеским целям отработала система ПВО РФ.
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запорожская область, токмак, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Владимир Рогов, Безопасность
В Запорожской области сбили две управляемые авиационные бомбы
Рогов: российская система ПВО сбила две управляемые авиационные бомбы ВСУ