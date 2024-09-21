https://ria.ru/20240921/pvo-1974003720.html

В Запорожской области сбили две управляемые авиационные бомбы

В Запорожской области сбили две управляемые авиационные бомбы - РИА Новости, 21.09.2024

В Запорожской области сбили две управляемые авиационные бомбы

Российская система ПВО сбила в Запорожской области две управляемые авиационные бомбы ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T16:06

2024-09-21T16:06

2024-09-21T16:06

специальная военная операция на украине

запорожская область

токмак

владимир рогов

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Российская система ПВО сбила в Запорожской области две управляемые авиационные бомбы ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале. "Наши доблестные воины сбили две управляемые авиационные бомбы, которые нацисты выпустили по мирному городу Токмаку в Запорожской области", - написал Рогов. По его словам, по вражеским целям отработала система ПВО РФ.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

запорожская область

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запорожская область, токмак, владимир рогов, безопасность