https://ria.ru/20240921/pvo-1973993371.html

Губернатор Курской области рассказал об украинской атаке ракетами БПЛА

Губернатор Курской области рассказал об украинской атаке ракетами БПЛА - РИА Новости, 21.09.2024

Губернатор Курской области рассказал об украинской атаке ракетами БПЛА

Ещё три украинские ракеты и БПЛА самолётного типа сбиты днем в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T14:44

2024-09-21T14:44

2024-09-21T14:50

курская область

специальная военная операция на украине

алексей смирнов (политик)

происшествия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Ещё три украинские ракеты и БПЛА самолётного типа сбиты днем в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов.Ранее Смирнов сообщал, что над Курской областью уничтожили шесть украинских ракет и один БПЛА самолётного типа."Ещё три украинские ракеты и БПЛА самолётного типа сегодня днём сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников", - написал Смирнов в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

курская область

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2024

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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия