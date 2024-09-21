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Губернатор Курской области рассказал об украинской атаке ракетами БПЛА
Губернатор Курской области рассказал об украинской атаке ракетами БПЛА - РИА Новости, 21.09.2024
Губернатор Курской области рассказал об украинской атаке ракетами БПЛА
Ещё три украинские ракеты и БПЛА самолётного типа сбиты днем в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T14:44
2024-09-21T14:44
2024-09-21T14:50
курская область
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Ещё три украинские ракеты и БПЛА самолётного типа сбиты днем в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов.Ранее Смирнов сообщал, что над Курской областью уничтожили шесть украинских ракет и один БПЛА самолётного типа."Ещё три украинские ракеты и БПЛА самолётного типа сегодня днём сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников", - написал Смирнов в своём Telegram-канале.
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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
Губернатор Курской области рассказал об украинской атаке ракетами БПЛА
Смирнов: в Курской области сбили три ракеты и БПЛА самолетного типа