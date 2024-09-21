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Российская ПВО сбила шесть ракет большой дальности "Нептун" за сутки - РИА Новости, 21.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:34 21.09.2024 (обновлено: 17:06 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/pvo-1973980703.html
Российская ПВО сбила шесть ракет большой дальности "Нептун" за сутки
Российская ПВО сбила шесть ракет большой дальности "Нептун" за сутки - РИА Новости, 21.09.2024
Российская ПВО сбила шесть ракет большой дальности "Нептун" за сутки
За минувшие сутки российские силы ПВО сбили шесть украинских ракет "Нептун" и почти две сотни беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T12:34
2024-09-21T17:06
специальная военная операция на украине
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франция
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безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. За минувшие сутки российские силы ПВО сбили шесть украинских ракет "Нептун" и почти две сотни беспилотников, сообщило Минобороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых ракет большой дальности "Нептун", — говорится в сводке.Кроме того, российские военные уничтожили:При этом оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах, а также поразили сухогруз с западными ракетами и боеприпасами и уничтожили два склада вооружений.Всего за время специальной военной операции ВСУ потеряли:
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Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Франция, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО сбила шесть ракет большой дальности "Нептун" за сутки

Средства ПВО за сутки сбили 177 БПЛА и десять снарядов HIMARS

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО в зоне спецоперации
Работа ПВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. За минувшие сутки российские силы ПВО сбили шесть украинских ракет "Нептун" и почти две сотни беспилотников, сообщило Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых ракет большой дальности "Нептун", — говорится в сводке.
Кроме того, российские военные уничтожили:
  • три французские управляемые авиабомбы Hammer;
  • десять снарядов американской РСЗО HIMARS;
  • 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
При этом оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах, а также поразили сухогруз с западными ракетами и боеприпасами и уничтожили два склада вооружений.
Всего за время специальной военной операции ВСУ потеряли:
  • 646 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 31 983 дрона;
  • 579 зенитных ракетных комплексов;
  • 18 317 танков и других боевых бронемашин;
  • 1457 боевых машин реактивных систем залпового огня;
  • 14 963 орудия полевой артиллерии и миномета;
  • 26 328 военных автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАФранцияУкраинаБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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