https://ria.ru/20240921/pvo-1973980703.html

Российская ПВО сбила шесть ракет большой дальности "Нептун" за сутки

Российская ПВО сбила шесть ракет большой дальности "Нептун" за сутки - РИА Новости, 21.09.2024

Российская ПВО сбила шесть ракет большой дальности "Нептун" за сутки

За минувшие сутки российские силы ПВО сбили шесть украинских ракет "Нептун" и почти две сотни беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T12:34

2024-09-21T12:34

2024-09-21T17:06

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. За минувшие сутки российские силы ПВО сбили шесть украинских ракет "Нептун" и почти две сотни беспилотников, сообщило Минобороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых ракет большой дальности "Нептун", — говорится в сводке.Кроме того, российские военные уничтожили:При этом оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах, а также поразили сухогруз с западными ракетами и боеприпасами и уничтожили два склада вооружений.Всего за время специальной военной операции ВСУ потеряли:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, франция, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф