Российская ПВО сбила шесть ракет большой дальности "Нептун" за сутки
Средства ПВО за сутки сбили 177 БПЛА и десять снарядов HIMARS
Работа ПВО в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. За минувшие сутки российские силы ПВО сбили шесть украинских ракет "Нептун" и почти две сотни беспилотников, сообщило Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых ракет большой дальности "Нептун", — говорится в сводке.
Кроме того, российские военные уничтожили:
- три французские управляемые авиабомбы Hammer;
- десять снарядов американской РСЗО HIMARS;
- 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
При этом оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах, а также поразили сухогруз с западными ракетами и боеприпасами и уничтожили два склада вооружений.
Всего за время специальной военной операции ВСУ потеряли:
- 646 самолетов;
- 283 вертолета;
- 31 983 дрона;
- 579 зенитных ракетных комплексов;
- 18 317 танков и других боевых бронемашин;
- 1457 боевых машин реактивных систем залпового огня;
- 14 963 орудия полевой артиллерии и миномета;
- 26 328 военных автомобилей.
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