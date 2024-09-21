https://ria.ru/20240921/pvo-1973938361.html

Над Брянской областью уничтожили еще два беспилотника

Над Брянской областью уничтожили еще два беспилотника - РИА Новости, 21.09.2024

Над Брянской областью уничтожили еще два беспилотника

Еще два украинских беспилотника уничтожены в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T00:00

2024-09-21T00:00

2024-09-21T00:00

брянская область

специальная военная операция на украине

александр богомаз

происшествия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Еще два украинских беспилотника уничтожены в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Еще два вражеских беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, все экстренные и оперативные службы работают на местах.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

брянская область

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2024

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брянская область, александр богомаз, происшествия