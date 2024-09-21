https://ria.ru/20240921/proverka-1974019895.html

Роспотребнадзор проводит отбор проб воздуха в Тихорецке после атаки ВСУ

Роспотребнадзор проводит отбор проб воздуха в Тихорецке после атаки ВСУ - РИА Новости, 21.09.2024

Роспотребнадзор проводит отбор проб воздуха в Тихорецке после атаки ВСУ

Отбор проб воздуха в зоне жилой застройки проводится в кубанском Тихорецке, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T18:59

2024-09-21T18:59

2024-09-21T18:59

происшествия

тихорецкий район

тихорецк

выселковский район

вениамин кондратьев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

северо-кавказская железная дорога

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СОЧИ, 21 сен - РИА Новости. Отбор проб воздуха в зоне жилой застройки проводится в кубанском Тихорецке, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил в своем Telegram-канале, что два беспилотника подавлены в Тихорецком районе. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация. В целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты, в Тихорецке развернут пункт временного размещения. Власти также сообщали, что въезд в Тихорецкий район по автодороге со стороны Выселковского района временно перекрыли, въезд в Тихорецк и выезд из него открыты через федеральную автодорогу "Ростов - Махачкала". "В настоящее время проводится отбор проб воздуха в зоне жилой застройки города Тихорецка", - сказала собеседница агентства. Как уточнял Кондратьев, в результате ЧП в Тихорецком районе на Кубани было эвакуировано 1,2 тысячи человек, для транспортировки людей используется 17 автобусов. Более 150 человек продолжают оставаться в пунктах временного размещения. При этом большая часть предпочла остаться у родных и друзей. Также маршруты следования ряда пассажирских поездов через станцию "Тихорецкая" на Кубани были изменены из-за ЧП в Тихорецком районе, возможны задержки составов, сообщали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

https://ria.ru/20240921/poezda-1974000120.html

тихорецкий район

тихорецк

выселковский район

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происшествия, тихорецкий район, тихорецк, выселковский район, вениамин кондратьев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), северо-кавказская железная дорога