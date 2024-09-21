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Украинские силовики прослушивают жителей страны, заявил депутат Рады
Украинские силовики прослушивают жителей страны, заявил депутат Рады - РИА Новости, 21.09.2024
Украинские силовики прослушивают жителей страны, заявил депутат Рады
Украинские силовые структуры требуют вынуждают местных мобильных операторов предоставлять им данные об определенных лицах, а также ведут прослушку, заявил... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T04:08
2024-09-21T04:08
2024-09-21T04:09
михаил волынец
верховная рада украины
партия "батькивщина"
в мире
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинские силовые структуры требуют вынуждают местных мобильных операторов предоставлять им данные об определенных лицах, а также ведут прослушку, заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Михаил Волынец. "К сожалению, силовые структуры... могут этим злоупотреблять и требовать от них (операторов - ред.) предоставлять информацию об определенных лицах. Это не афишируется, но это происходит", - сказал депутат в эфире программы "Вечер.LIVE". "Абсолютно всё прослушивается, и я заявляю: если дадут доступ к коду, то тебя будут слушать так же, как мы сейчас с вами общаемся в студии", - добавил Волынец. На уточняющий вопрос ведущей, есть ли сейчас каналы связи, которые не прослушиваются, депутат ответил, что прослушивается "всё".
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михаил волынец, верховная рада украины, партия "батькивщина", в мире
Михаил Волынец, Верховная Рада Украины, Партия "Батькивщина", В мире
Украинские силовики прослушивают жителей страны, заявил депутат Рады
Депутат Рады Волынец: силовики вынуждают местных операторов предоставлять данные
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинские силовые структуры требуют вынуждают местных мобильных операторов предоставлять им данные об определенных лицах, а также ведут прослушку, заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Михаил Волынец.
"К сожалению, силовые структуры... могут этим злоупотреблять и требовать от них (операторов - ред.) предоставлять информацию об определенных лицах. Это не афишируется, но это происходит", - сказал депутат в эфире программы "Вечер.LIVE".
"Абсолютно всё прослушивается, и я заявляю: если дадут доступ к коду, то тебя будут слушать так же, как мы сейчас с вами общаемся в студии", - добавил Волынец.
На уточняющий вопрос ведущей, есть ли сейчас каналы связи, которые не прослушиваются, депутат ответил, что прослушивается "всё".