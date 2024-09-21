https://ria.ru/20240921/proslushka-1973947911.html

Украинские силовики прослушивают жителей страны, заявил депутат Рады

Украинские силовики прослушивают жителей страны, заявил депутат Рады - РИА Новости, 21.09.2024

Украинские силовики прослушивают жителей страны, заявил депутат Рады

Украинские силовые структуры требуют вынуждают местных мобильных операторов предоставлять им данные об определенных лицах, а также ведут прослушку, заявил... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T04:08

2024-09-21T04:08

2024-09-21T04:09

михаил волынец

верховная рада украины

партия "батькивщина"

в мире

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинские силовые структуры требуют вынуждают местных мобильных операторов предоставлять им данные об определенных лицах, а также ведут прослушку, заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Михаил Волынец. "К сожалению, силовые структуры... могут этим злоупотреблять и требовать от них (операторов - ред.) предоставлять информацию об определенных лицах. Это не афишируется, но это происходит", - сказал депутат в эфире программы "Вечер.LIVE". "Абсолютно всё прослушивается, и я заявляю: если дадут доступ к коду, то тебя будут слушать так же, как мы сейчас с вами общаемся в студии", - добавил Волынец. На уточняющий вопрос ведущей, есть ли сейчас каналы связи, которые не прослушиваются, депутат ответил, что прослушивается "всё".

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935585329.html

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михаил волынец, верховная рада украины, партия "батькивщина", в мире