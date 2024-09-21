Рейтинг@Mail.ru
Украинские силовики прослушивают жителей страны, заявил депутат Рады - РИА Новости, 21.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:08 21.09.2024 (обновлено: 04:09 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/proslushka-1973947911.html
Украинские силовики прослушивают жителей страны, заявил депутат Рады
Украинские силовики прослушивают жителей страны, заявил депутат Рады - РИА Новости, 21.09.2024
Украинские силовики прослушивают жителей страны, заявил депутат Рады
Украинские силовые структуры требуют вынуждают местных мобильных операторов предоставлять им данные об определенных лицах, а также ведут прослушку, заявил... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T04:08
2024-09-21T04:09
михаил волынец
верховная рада украины
партия "батькивщина"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753678461_0:232:2935:1883_1920x0_80_0_0_a1a42e6e08be7079ff2c16e746ceb162.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинские силовые структуры требуют вынуждают местных мобильных операторов предоставлять им данные об определенных лицах, а также ведут прослушку, заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Михаил Волынец. "К сожалению, силовые структуры... могут этим злоупотреблять и требовать от них (операторов - ред.) предоставлять информацию об определенных лицах. Это не афишируется, но это происходит", - сказал депутат в эфире программы "Вечер.LIVE". "Абсолютно всё прослушивается, и я заявляю: если дадут доступ к коду, то тебя будут слушать так же, как мы сейчас с вами общаемся в студии", - добавил Волынец. На уточняющий вопрос ведущей, есть ли сейчас каналы связи, которые не прослушиваются, депутат ответил, что прослушивается "всё".
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935585329.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753678461_378:0:2935:1918_1920x0_80_0_0_ae8aa4696c4f8d2ace5703b64b07bd19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил волынец, верховная рада украины, партия "батькивщина", в мире
Михаил Волынец, Верховная Рада Украины, Партия "Батькивщина", В мире
Украинские силовики прослушивают жителей страны, заявил депутат Рады

Депутат Рады Волынец: силовики вынуждают местных операторов предоставлять данные

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Депутаты на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинские силовые структуры требуют вынуждают местных мобильных операторов предоставлять им данные об определенных лицах, а также ведут прослушку, заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Михаил Волынец.
"К сожалению, силовые структуры... могут этим злоупотреблять и требовать от них (операторов - ред.) предоставлять информацию об определенных лицах. Это не афишируется, но это происходит", - сказал депутат в эфире программы "Вечер.LIVE".
"Абсолютно всё прослушивается, и я заявляю: если дадут доступ к коду, то тебя будут слушать так же, как мы сейчас с вами общаемся в студии", - добавил Волынец.
На уточняющий вопрос ведущей, есть ли сейчас каналы связи, которые не прослушиваются, депутат ответил, что прослушивается "всё".
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Закон о мобилизации перекидывают как горячую картошку, заявил депутат Рады
25 марта, 09:53
 
Михаил ВолынецВерховная Рада УкраиныПартия "Батькивщина"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала