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Осенний призыв в России пройдет по старым правилам, сообщили в Госдуме

Осенний призыв в России пройдет по старым правилам, сообщили в Госдуме - РИА Новости, 21.09.2024

Осенний призыв в России пройдет по старым правилам, сообщили в Госдуме

В этом году осенний призыв пройдет по старым правилам, повестки будут приходить традиционным образом, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T03:31

2024-09-21T03:31

2024-09-21T10:24

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госдума рф

андрей картаполов

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В этом году осенний призыв пройдет по старым правилам, повестки будут приходить традиционным образом, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "Осенний призыв пройдет по старым правилам, как и говорилось", — сказал он.Депутат пояснил, что пока реестр воинского учета работает в тестовом режиме, поэтому повестки будут приходить традиционным способом. По его словам, полноценно реестр должен заработать к 1 января 2025 года. В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Этот документ ввел электронные повестки и ограничения для уклонистов. Повестки о призыве на военную службу будут размещать в электронном реестре воинского учета — в личных кабинетах россиян на этом ресурсе. При этом военнообязанные смогут корректировать сведения о себе через портал госуслуг или военкомат.Осенняя призывная кампания традиционно проводится с 1 октября по 31 декабря.

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общество, россия, госдума рф, андрей картаполов