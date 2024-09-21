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Осенний призыв в России пройдет по старым правилам, сообщили в Госдуме - РИА Новости, 21.09.2024
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03:31 21.09.2024 (обновлено: 10:24 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/prizyv-1973947058.html
Осенний призыв в России пройдет по старым правилам, сообщили в Госдуме
Осенний призыв в России пройдет по старым правилам, сообщили в Госдуме - РИА Новости, 21.09.2024
Осенний призыв в России пройдет по старым правилам, сообщили в Госдуме
В этом году осенний призыв пройдет по старым правилам, повестки будут приходить традиционным образом, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T03:31
2024-09-21T10:24
общество
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госдума рф
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В этом году осенний призыв пройдет по старым правилам, повестки будут приходить традиционным образом, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. &quot;Осенний призыв пройдет по старым правилам, как и говорилось&quot;, — сказал он.Депутат пояснил, что пока реестр воинского учета работает в тестовом режиме, поэтому повестки будут приходить традиционным способом. По его словам, полноценно реестр должен заработать к 1 января 2025 года. В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Этот документ ввел электронные повестки и ограничения для уклонистов. Повестки о призыве на военную службу будут размещать в электронном реестре воинского учета — в личных кабинетах россиян на этом ресурсе. При этом военнообязанные смогут корректировать сведения о себе через портал госуслуг или военкомат.Осенняя призывная кампания традиционно проводится с 1 октября по 31 декабря.
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общество, россия, госдума рф, андрей картаполов
Общество, Россия, Госдума РФ, Андрей Картаполов
Осенний призыв в России пройдет по старым правилам, сообщили в Госдуме

Картаполов: осенний призыв в России пройдет по старым правилам

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте военного комиссариата
Призывники в сборном пункте военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В этом году осенний призыв пройдет по старым правилам, повестки будут приходить традиционным образом, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«

"Осенний призыв пройдет по старым правилам, как и говорилось", — сказал он.

Депутат пояснил, что пока реестр воинского учета работает в тестовом режиме, поэтому повестки будут приходить традиционным способом. По его словам, полноценно реестр должен заработать к 1 января 2025 года.
В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Этот документ ввел электронные повестки и ограничения для уклонистов. Повестки о призыве на военную службу будут размещать в электронном реестре воинского учета — в личных кабинетах россиян на этом ресурсе. При этом военнообязанные смогут корректировать сведения о себе через портал госуслуг или военкомат.
Осенняя призывная кампания традиционно проводится с 1 октября по 31 декабря.
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