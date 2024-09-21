https://ria.ru/20240921/primore-1973949305.html

В ФТС раскрыли, кто в Приморье мешает оформлению туристов на границе

В ФТС раскрыли, кто в Приморье мешает оформлению туристов на границе - РИА Новости, 21.09.2024

В ФТС раскрыли, кто в Приморье мешает оформлению туристов на границе

Деятельность "помогаек" в пунктах пропуска на границе с КНР в Приморье тормозит таможенное оформление добросовестных туристов, возвращающихся на родину,... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T04:59

2024-09-21T04:59

2024-09-21T04:59

китай

россия

владивосток

федеральная таможенная служба (фтс россии)

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 21 сен — РИА Новости. Деятельность "помогаек" в пунктах пропуска на границе с КНР в Приморье тормозит таможенное оформление добросовестных туристов, возвращающихся на родину, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС). Отмечается, что отдельные группы граждан несколько раз в неделю выезжают в КНР якобы в туристическую поездку, но через несколько часов возвращаются с небольшими партиями различных товаров. "Эти действия недобросовестных граждан увеличивают время пребывания туристических групп в зонах таможенного контроля. Описать товары, находящиеся в багаже, такие граждане, как правило, не могут. Это косвенно свидетельствует о том, что туристы перемещают товары, им не принадлежащие, а целью выезда в КНР является получение таких товаров для доставки в Россию", – рассказал начальник Уссурийской таможни Алексей Кузьмин, слова которого приводятся в сообщении. По данным ФТС, значительная доля товаров, доставляемых по такой схеме, не может быть легально ввезена в Россию из-за своего низкого качества и отсутствия документов, подтверждающих безопасность продукции. "Отсутствие резервных линий контроля не позволяет таможенному органу выводить группы лиц-нарушителей из общего потока, что приводит к временным заторам перед зонами таможенного контроля", - отмечается в сообщении. Чтобы сократить время прохождения таможенного контроля добросовестными туристами уссурийская таможня временно обеспечила пропуск на дороге, проходящей через пункт пропуска, по этому маршруту уже проследовали несколько туристических автобусов. "Помогайки" - туристы, которые помогают провозить товар для закупщиков через границу. Россияне едут в КНР за символическую плату, в обмен вывозят в РФ до 50 килограммов товаров - в основном, одежду. Такая практика была распространена в приграничных с КНР регионах Дальнего Востока до пандемии.

https://ria.ru/20240920/rossiya-1973749591.html

https://ria.ru/20240513/lishaynik-1945509763.html

китай

россия

владивосток

дальний восток

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китай, россия, владивосток, федеральная таможенная служба (фтс россии), дальний восток