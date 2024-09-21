https://ria.ru/20240921/pozhary-1973965987.html

В России за сутки потушили 28 природных пожаров

В России за сутки потушили 28 природных пожаров - РИА Новости, 21.09.2024

В России за сутки потушили 28 природных пожаров

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 28 природных пожаров на площади в 238 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T09:59

2024-09-21T09:59

2024-09-21T09:59

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 28 природных пожаров на площади в 238 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 20.09.2024 года в 15 регионах России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 28 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 238 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи субботы на территории РФ было 36 лесных пожаров на площади 39 600 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовало 17 пожаров на 35 545 гектарах.

https://ria.ru/20240917/chs-1973201778.html

россия

забайкальский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии