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В России за сутки потушили 28 природных пожаров - РИА Новости, 21.09.2024
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09:59 21.09.2024
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В России за сутки потушили 28 природных пожаров
В России за сутки потушили 28 природных пожаров - РИА Новости, 21.09.2024
В России за сутки потушили 28 природных пожаров
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 28 природных пожаров на площади в 238 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T09:59
2024-09-21T09:59
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 28 природных пожаров на площади в 238 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 20.09.2024 года в 15 регионах России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 28 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 238 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи субботы на территории РФ было 36 лесных пожаров на площади 39 600 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовало 17 пожаров на 35 545 гектарах.
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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 28 природных пожаров

Авиалесоохрана: в РФ за сутки потушили 28 природных пожаров на площади 238 га

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПриродные пожары
Природные пожары - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 28 природных пожаров на площади в 238 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 20.09.2024 года в 15 регионах России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 28 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 238 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи субботы на территории РФ было 36 лесных пожаров на площади 39 600 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовало 17 пожаров на 35 545 гектарах.
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