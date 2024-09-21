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При пожаре на АЗС в Ставропольском крае пострадали два человека - РИА Новости, 22.09.2024
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23:50 21.09.2024 (обновлено: 00:36 22.09.2024)
https://ria.ru/20240921/pozharnik-1974044877.html
При пожаре на АЗС в Ставропольском крае пострадали два человека
При пожаре на АЗС в Ставропольском крае пострадали два человека - РИА Новости, 22.09.2024
При пожаре на АЗС в Ставропольском крае пострадали два человека
После пожара на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края число пострадавших возросло до двух, второй пострадавший также госпитализирован, сообщает ГУМЧС... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-21T23:50
2024-09-22T00:36
происшествия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 22 сен - РИА Новости. После пожара на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края число пострадавших возросло до двух, второй пострадавший также госпитализирован, сообщает ГУМЧС региона."По уточненной информации двое пострадавших с термическими ожогами доставлены в Новоселицкую ЦРБ", - говорится в сообщении.Ранее Единая Дежурно-диспетчерская Служба Новоселицкого Муниципального района сообщала, что спасатели ликвидируют пожар на АЗС на Ставрополье, мощный огонь перекинулся на заправку от вспыхнувшего бензовоза. В ГУМЧС сообщали, что открытое горение ликвидировано. Врио Главы Новоселицкого МО Виктор Фетисов ранее сообщил об одном пострадавшем, в ГУМЧС сообщали, что он госпитализирован.
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происшествия, ставропольский край
Происшествия, Ставропольский край
При пожаре на АЗС в Ставропольском крае пострадали два человека

МЧС: после пожара на АЗС на Ставрополье госпитализировали двух человек

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 22 сен - РИА Новости. После пожара на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края число пострадавших возросло до двух, второй пострадавший также госпитализирован, сообщает ГУМЧС региона.
«
"По уточненной информации двое пострадавших с термическими ожогами доставлены в Новоселицкую ЦРБ", - говорится в сообщении.
Ранее Единая Дежурно-диспетчерская Служба Новоселицкого Муниципального района сообщала, что спасатели ликвидируют пожар на АЗС на Ставрополье, мощный огонь перекинулся на заправку от вспыхнувшего бензовоза. В ГУМЧС сообщали, что открытое горение ликвидировано. Врио Главы Новоселицкого МО Виктор Фетисов ранее сообщил об одном пострадавшем, в ГУМЧС сообщали, что он госпитализирован.
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