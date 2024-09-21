https://ria.ru/20240921/pozharnik-1974044877.html

При пожаре на АЗС в Ставропольском крае пострадали два человека

При пожаре на АЗС в Ставропольском крае пострадали два человека - РИА Новости, 22.09.2024

При пожаре на АЗС в Ставропольском крае пострадали два человека

После пожара на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края число пострадавших возросло до двух, второй пострадавший также госпитализирован, сообщает ГУМЧС... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-21T23:50

2024-09-21T23:50

2024-09-22T00:36

происшествия

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 22 сен - РИА Новости. После пожара на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края число пострадавших возросло до двух, второй пострадавший также госпитализирован, сообщает ГУМЧС региона."По уточненной информации двое пострадавших с термическими ожогами доставлены в Новоселицкую ЦРБ", - говорится в сообщении.Ранее Единая Дежурно-диспетчерская Служба Новоселицкого Муниципального района сообщала, что спасатели ликвидируют пожар на АЗС на Ставрополье, мощный огонь перекинулся на заправку от вспыхнувшего бензовоза. В ГУМЧС сообщали, что открытое горение ликвидировано. Врио Главы Новоселицкого МО Виктор Фетисов ранее сообщил об одном пострадавшем, в ГУМЧС сообщали, что он госпитализирован.

https://ria.ru/20240921/pozhar-1974042798.html

ставропольский край

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происшествия, ставропольский край