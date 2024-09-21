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Пожар на АЗС в Ставропольском крае локализовали

Пожар на АЗС в Ставропольском крае локализовали - РИА Новости, 21.09.2024

Пожар на АЗС в Ставропольском крае локализовали

Пожар на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края локализован, производится охлаждение цистерны, пострадавший госпитализирован, сообщает ГУМЧС РФ региона. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T23:39

2024-09-21T23:39

2024-09-21T23:43

происшествия

ставропольский край

новоселицкий район

россия

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ПЯТИГОРСК, 21 сен - РИА Новости. Пожар на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края локализован, производится охлаждение цистерны, пострадавший госпитализирован, сообщает ГУМЧС РФ региона.Ранее Единая Дежурно-диспетчерская Служба Новоселицкого Муниципального района сообщала, что спасатели ликвидируют пожар на АЗС на Ставрополье, мощный огонь перекинулся на заправку от вспыхнувшего бензовоза. Врио Главы Новоселицкого МО Виктор Фетисов сообщил об одном пострадавшем."Произошло горение бензовоза с бензином АИ-92 на автозаправочной станции. В результате пожара огнем повреждено 2 легковых автомобиля и квадроцикл. Пожар локализован, производится охлаждение цистерны. К сожалению, есть один пострадавший. Он доставлен в Новоселицкую ЦРБ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

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происшествия, ставропольский край, новоселицкий район, россия