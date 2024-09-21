https://ria.ru/20240921/pozhar-1974042798.html

Прокуратура проведет проверку после пожара на Ставрополье

Прокуратура проведет проверку после пожара на Ставрополье - РИА Новости, 21.09.2024

Прокуратура проведет проверку после пожара на Ставрополье

Прокуратура проводит проверку по факту пожара на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T23:28

2024-09-21T23:28

2024-09-21T23:28

происшествия

новоселицкий район

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 21 сен - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту пожара на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Ранее Единая Дежурно-диспетчерская Служба Новоселицкого Муниципального района сообщала, что спасатели ликвидируют пожар на АЗС на Ставрополье, мощный огонь перекинулся на заправку от вспыхнувшего бензовоза. Врио Главы Новоселицкого МО Виктор Фетисов сообщил об одном пострадавшем. "Прокуратурой Новоселицкого района организована и проводится проверка по факту пожара, произошедшего на автозаправочной станции. По предварительным данным, сегодня, 21 сентября произошло возгорание на автозаправочной станции около села Журавского Новоселицкого округа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240916/pozhar-1972977808.html

новоселицкий район

ставропольский край

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происшествия, новоселицкий район, ставропольский край