https://ria.ru/20240921/pozhar-1974039976.html

На Ставрополье мощный огонь перекинулся на заправку

На Ставрополье мощный огонь перекинулся на заправку - РИА Новости, 21.09.2024

На Ставрополье мощный огонь перекинулся на заправку

Спасатели ликвидируют пожар на АЗС на Ставрополье, мощный огонь перекинулся на заправку от вспыхнувшего бензовоза, сообщает Единая Дежурно-диспетчерская Служба... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T22:46

2024-09-21T22:46

2024-09-21T22:50

происшествия

новоселицкий район

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ПЯТИГОРСК, 21 сен - РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар на АЗС на Ставрополье, мощный огонь перекинулся на заправку от вспыхнувшего бензовоза, сообщает Единая Дежурно-диспетчерская Служба Новоселицкого Муниципального района."Загорелся бензовоз, 15-ти кубовая бочка с бензином, пожар в скором времени будет потушен, о пострадавших пока неизвестно, о водителе тоже", - рассказали РИА Новости в диспетчерской службе.

https://ria.ru/20240919/ussuriysk-1973620782.html

новоселицкий район

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2024

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происшествия, новоселицкий район