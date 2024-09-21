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На Ставрополье мощный огонь перекинулся на заправку
На Ставрополье мощный огонь перекинулся на заправку - РИА Новости, 21.09.2024
На Ставрополье мощный огонь перекинулся на заправку
Спасатели ликвидируют пожар на АЗС на Ставрополье, мощный огонь перекинулся на заправку от вспыхнувшего бензовоза, сообщает Единая Дежурно-диспетчерская Служба... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T22:46
2024-09-21T22:46
2024-09-21T22:50
происшествия
новоселицкий район
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ПЯТИГОРСК, 21 сен - РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар на АЗС на Ставрополье, мощный огонь перекинулся на заправку от вспыхнувшего бензовоза, сообщает Единая Дежурно-диспетчерская Служба Новоселицкого Муниципального района."Загорелся бензовоз, 15-ти кубовая бочка с бензином, пожар в скором времени будет потушен, о пострадавших пока неизвестно, о водителе тоже", - рассказали РИА Новости в диспетчерской службе.
https://ria.ru/20240919/ussuriysk-1973620782.html
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происшествия, новоселицкий район
Происшествия, Новоселицкий район
На Ставрополье мощный огонь перекинулся на заправку
На Ставрополье мощный огонь перекинулся на заправку от вспыхнувшего бензовоза