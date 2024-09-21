https://ria.ru/20240921/pozhar-1974039532.html

На Ставрополье загорелись трава и камыши

На Ставрополье загорелись трава и камыши - РИА Новости, 21.09.2024

На Ставрополье загорелись трава и камыши

Спасатели ликвидируют пожар в Железноводске на Ставрополье, горит трава, сообщает мэр города Евгений Бакулин. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T22:41

2024-09-21T22:41

2024-09-21T22:41

происшествия

железноводск

евгений бакулин

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ПЯТИГОРСК, 21 сен - РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар в Железноводске на Ставрополье, горит трава, сообщает мэр города Евгений Бакулин. "Работают спасатели, огонь уже практически локализован. Горит трава и камыши, деревья не горят. Очагом возгорания стал бугор, который часто посещают для романтических встреч на закате", - написал в своем Telegram-канале мэр города Евгений Бакулин. Мэр также отметил, что возгоранию способствовала погода - сегодня в Железноводске был сильный ветер. "Дело в том, что возгорание может начаться не только от окурка, особенно при сильном ветре, который сегодня был. В такую погоду при несоблюдении техники безопасности гражданами, к сожалению, могут возникнуть чрезвычайные ситуации".

https://ria.ru/20240913/pozhar--1972629059.html

железноводск

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происшествия, железноводск, евгений бакулин