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На Ставрополье загорелись трава и камыши - РИА Новости, 21.09.2024
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22:41 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/pozhar-1974039532.html
На Ставрополье загорелись трава и камыши
На Ставрополье загорелись трава и камыши - РИА Новости, 21.09.2024
На Ставрополье загорелись трава и камыши
Спасатели ликвидируют пожар в Железноводске на Ставрополье, горит трава, сообщает мэр города Евгений Бакулин. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T22:41
2024-09-21T22:41
происшествия
железноводск
евгений бакулин
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ПЯТИГОРСК, 21 сен - РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар в Железноводске на Ставрополье, горит трава, сообщает мэр города Евгений Бакулин. "Работают спасатели, огонь уже практически локализован. Горит трава и камыши, деревья не горят. Очагом возгорания стал бугор, который часто посещают для романтических встреч на закате", - написал в своем Telegram-канале мэр города Евгений Бакулин. Мэр также отметил, что возгоранию способствовала погода - сегодня в Железноводске был сильный ветер. "Дело в том, что возгорание может начаться не только от окурка, особенно при сильном ветре, который сегодня был. В такую погоду при несоблюдении техники безопасности гражданами, к сожалению, могут возникнуть чрезвычайные ситуации".
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происшествия, железноводск, евгений бакулин
Происшествия, Железноводск, Евгений Бакулин
На Ставрополье загорелись трава и камыши

Спасатели ликвидируют пожар в Железноводске на Ставрополье, горят трава и камыши

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 21 сен - РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар в Железноводске на Ставрополье, горит трава, сообщает мэр города Евгений Бакулин.
"Работают спасатели, огонь уже практически локализован. Горит трава и камыши, деревья не горят. Очагом возгорания стал бугор, который часто посещают для романтических встреч на закате", - написал в своем Telegram-канале мэр города Евгений Бакулин.
Мэр также отметил, что возгоранию способствовала погода - сегодня в Железноводске был сильный ветер.
"Дело в том, что возгорание может начаться не только от окурка, особенно при сильном ветре, который сегодня был. В такую погоду при несоблюдении техники безопасности гражданами, к сожалению, могут возникнуть чрезвычайные ситуации".
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ПроисшествияЖелезноводскЕвгений Бакулин
 
 
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