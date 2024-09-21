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В Чите загорелся банно-оздоровительный комплекс

В Чите загорелся банно-оздоровительный комплекс - РИА Новости, 21.09.2024

В Чите загорелся банно-оздоровительный комплекс

Банно-оздоровительный комплекс горит в Забайкальской Чите на 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T22:37

2024-09-21T22:37

2024-09-21T22:37

происшествия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Банно-оздоровительный комплекс горит в Забайкальской Чите на 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. "Банно-оздоровительный комплекс "Русская усадьба" горит в Забайкалье в Чите по улице Ивановская. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь пожара составила 500 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что к тушению привлечено 43 человека и 13 единиц техники. Водозабор ведётся, в том числе, из озера Кенон. Информации о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20240505/pozhar-1943938328.html

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происшествия, россия, чита, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)