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В Чите загорелся банно-оздоровительный комплекс
В Чите загорелся банно-оздоровительный комплекс - РИА Новости, 21.09.2024
В Чите загорелся банно-оздоровительный комплекс
Банно-оздоровительный комплекс горит в Забайкальской Чите на 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T22:37
2024-09-21T22:37
2024-09-21T22:37
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Банно-оздоровительный комплекс горит в Забайкальской Чите на 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. "Банно-оздоровительный комплекс "Русская усадьба" горит в Забайкалье в Чите по улице Ивановская. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь пожара составила 500 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что к тушению привлечено 43 человека и 13 единиц техники. Водозабор ведётся, в том числе, из озера Кенон. Информации о пострадавших не поступало.
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происшествия, россия, чита, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Чита, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чите загорелся банно-оздоровительный комплекс
В Чите загорелся банно-оздоровительный комплекс на площади 500 квадратных метров