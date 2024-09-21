https://ria.ru/20240921/pozhar-1973957037.html

В Самаре загорелся мебельный цех

В Самаре загорелся мебельный цех - РИА Новости, 21.09.2024

В Самаре загорелся мебельный цех

Мебельный цех горел в Кировском районе Самары на площади 400 квадратных метров, пожар потушен, в результате никто не пострадал, сообщил областной главк МЧС в... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T08:16

2024-09-21T08:16

2024-09-21T08:59

происшествия

коммерческая недвижимость

самара

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 21 сен - РИА Новости. Мебельный цех горел в Кировском районе Самары на площади 400 квадратных метров, пожар потушен, в результате никто не пострадал, сообщил областной главк МЧС в Telegram-канале. "В 2.43 (1.43 мск) поступило сообщение о пожаре в мебельном цехе по адресу: Самара, Кировский район, улица Дальневосточная, 2А... Установлено, что происходило горение мебельной продукции и растительного масла внутри цеха. В 3.55 (2.55 мск) пожар ликвидирован на площади 400 квадратных метров, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. В главке добавили, что причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20240331/pozhar-1936898180.html

самара

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, коммерческая недвижимость, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)