https://ria.ru/20240921/pozhar-1973957037.html
В Самаре загорелся мебельный цех
В Самаре загорелся мебельный цех - РИА Новости, 21.09.2024
В Самаре загорелся мебельный цех
Мебельный цех горел в Кировском районе Самары на площади 400 квадратных метров, пожар потушен, в результате никто не пострадал, сообщил областной главк МЧС в... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T08:16
2024-09-21T08:16
2024-09-21T08:59
происшествия
коммерческая недвижимость
самара
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 21 сен - РИА Новости. Мебельный цех горел в Кировском районе Самары на площади 400 квадратных метров, пожар потушен, в результате никто не пострадал, сообщил областной главк МЧС в Telegram-канале. "В 2.43 (1.43 мск) поступило сообщение о пожаре в мебельном цехе по адресу: Самара, Кировский район, улица Дальневосточная, 2А... Установлено, что происходило горение мебельной продукции и растительного масла внутри цеха. В 3.55 (2.55 мск) пожар ликвидирован на площади 400 квадратных метров, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. В главке добавили, что причина пожара устанавливается.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Самара, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самаре загорелся мебельный цех
Мебельный цех загорелся в Кировском районе Самары на площади 400 кв. метров