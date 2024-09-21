https://ria.ru/20240921/pozhar-1973956168.html

Пожар в подмосковной деревне Апаринки потушили

Пожар в подмосковной деревне Апаринки потушили - РИА Новости, 21.09.2024

Пожар в подмосковной деревне Апаринки потушили

Пожар на складе в деревне Апаринки в Подмосковье потушен, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T07:51

2024-09-21T07:51

2024-09-21T10:58

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пожар на складе в деревне Апаринки в Подмосковье потушен, сообщает МЧС РФ."В подмосковной деревне Апаринки огнеборцы МЧС России потушили пожар", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ранее МЧС сообщало о крупном пожаре на складе в Апаринках, который начался вечером в четверг. Огонь был локализован на 4,2 тысячи квадратных метров, при этом не было допущено перехода возгорания на соседний склад с пиломатериалами и матрасами. В тушении пожара участвовали 85 человек личного состава и 24 единицы техники. Позже в пресс-службе МЧС РФ сообщили о ликвидации открытого горения, информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20240921/pozhar-1973955747.html

россия

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2024

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)