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Пожар в подмосковной деревне Апаринки потушили - РИА Новости, 21.09.2024
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07:51 21.09.2024 (обновлено: 10:58 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/pozhar-1973956168.html
Пожар в подмосковной деревне Апаринки потушили
Пожар в подмосковной деревне Апаринки потушили - РИА Новости, 21.09.2024
Пожар в подмосковной деревне Апаринки потушили
Пожар на складе в деревне Апаринки в Подмосковье потушен, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T07:51
2024-09-21T10:58
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пожар на складе в деревне Апаринки в Подмосковье потушен, сообщает МЧС РФ."В подмосковной деревне Апаринки огнеборцы МЧС России потушили пожар", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ранее МЧС сообщало о крупном пожаре на складе в Апаринках, который начался вечером в четверг. Огонь был локализован на 4,2 тысячи квадратных метров, при этом не было допущено перехода возгорания на соседний склад с пиломатериалами и матрасами. В тушении пожара участвовали 85 человек личного состава и 24 единицы техники. Позже в пресс-службе МЧС РФ сообщили о ликвидации открытого горения, информация о пострадавших не поступала.
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россия
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
Пожар в подмосковной деревне Апаринки потушили

Пожар в деревне Апаринки в Подмосковье потушили

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара на складе в деревне Апаринки Московской области. 20 сентября 2024
Ликвидация пожара на складе в деревне Апаринки Московской области. 20 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара на складе в деревне Апаринки Московской области. 20 сентября 2024
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пожар на складе в деревне Апаринки в Подмосковье потушен, сообщает МЧС РФ.
«
"В подмосковной деревне Апаринки огнеборцы МЧС России потушили пожар", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее МЧС сообщало о крупном пожаре на складе в Апаринках, который начался вечером в четверг. Огонь был локализован на 4,2 тысячи квадратных метров, при этом не было допущено перехода возгорания на соседний склад с пиломатериалами и матрасами. В тушении пожара участвовали 85 человек личного состава и 24 единицы техники. Позже в пресс-службе МЧС РФ сообщили о ликвидации открытого горения, информация о пострадавших не поступала.
Место пожара в производственном помещении в селе Новая Усмань Воронежской области. 20 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
В Воронежской области ликвидировали пожар в производственном помещении
Вчера, 07:46
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)
 
 
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