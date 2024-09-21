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На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье

На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье - РИА Новости, 21.09.2024

На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на субботу несколько объектов инфраструктуры на РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T07:22

2024-09-21T07:22

2024-09-21T07:49

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на субботу несколько объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, за ночь в регионе прозвучало более 320 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. При этом чиновник не утонил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240921/vzryv-1973947640.html

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в мире, запорожская область, россия, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины