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На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье - РИА Новости, 21.09.2024
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07:22 21.09.2024 (обновлено: 07:49 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/povrezhdenie-1973954449.html
На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье
На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье - РИА Новости, 21.09.2024
На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на субботу несколько объектов инфраструктуры на РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T07:22
2024-09-21T07:49
в мире
запорожская область
россия
запорожская областная государственная администрация
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на субботу несколько объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, за ночь в регионе прозвучало более 320 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. При этом чиновник не утонил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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в мире, запорожская область, россия, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Россия, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины
На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье

Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры

© Фото : Российская телевизионная и радиовещательная сеть/ВКонтактеРоссийский триколор впервые подняли на телебашнях в Запорожской и Херсонской областях в День флага РФ
Российский триколор впервые подняли на телебашнях в Запорожской и Херсонской областях в День флага РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : Российская телевизионная и радиовещательная сеть/ВКонтакте
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на субботу несколько объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения.
Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, за ночь в регионе прозвучало более 320 взрывов.
По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. При этом чиновник не утонил, о каких именно объектах идет речь.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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В миреЗапорожская областьРоссияЗапорожская областная государственная администрацияВооруженные силы Украины
 
 
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