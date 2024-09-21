https://ria.ru/20240921/pomosch-1973966849.html

Пострадавшим в Курской области выделили дополнительные средства

Пострадавшим в Курской области выделили дополнительные средства - РИА Новости, 21.09.2024

Пострадавшим в Курской области выделили дополнительные средства

Жителям Курской области, покинувшим свои дома из-за вторжения ВСУ, выделят дополнительную материальную помощь, следует из сообщения на сайте правительства. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T10:09

2024-09-21T10:09

2024-09-21T10:46

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

вооруженные силы украины

правительство рф

россия

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Жителям Курской области, покинувшим свои дома из-за вторжения ВСУ, выделят дополнительную материальную помощь, следует из сообщения на сайте правительства."Правительство направит дополнительное финансирование на выплату единовременной материальной помощи жителям Курской области, вынужденно покинувшим постоянное место проживания", — говорится в релизе.Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Отмечается, что речь идет о выплатах по десять тысяч рублей на человека. Таким образом, с учетом ранее выделенных ассигнований общий объем выплат составит более полутора миллиардов рублей.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник российского генштаба Валерий Герасимов, их продвижение остановлено. По данным Минобороны на 20 сентября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 15 тысяч солдат, 124 танка и множество единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, происшествия, вооруженные силы украины, правительство рф, россия