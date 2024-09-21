Пострадавшим в Курской области выделили дополнительные средства
Общий объем выплат пострадавшим в Курской области составит более 1,5 млрд рублей
Последствия украинского обстрела Курска. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Жителям Курской области, покинувшим свои дома из-за вторжения ВСУ, выделят дополнительную материальную помощь, следует из сообщения на сайте правительства.
"Правительство направит дополнительное финансирование на выплату единовременной материальной помощи жителям Курской области, вынужденно покинувшим постоянное место проживания", — говорится в релизе.
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Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Отмечается, что речь идет о выплатах по десять тысяч рублей на человека. Таким образом, с учетом ранее выделенных ассигнований общий объем выплат составит более полутора миллиардов рублей.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник российского генштаба Валерий Герасимов, их продвижение остановлено. По данным Минобороны на 20 сентября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 15 тысяч солдат, 124 танка и множество единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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