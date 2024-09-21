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Наводнения на юге Польши затронули жизни 57 тысяч человек - РИА Новости, 21.09.2024
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15:23 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/polsha-1973997402.html
Наводнения на юге Польши затронули жизни 57 тысяч человек
Наводнения на юге Польши затронули жизни 57 тысяч человек - РИА Новости, 21.09.2024
Наводнения на юге Польши затронули жизни 57 тысяч человек
Разрушительные наводнения на юге Польши напрямую затронули жизни 57 тысяч человек, заявил глава канцелярии премьера Польши Ян Грабец на встрече, посвященной... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T15:23
2024-09-21T15:23
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ВАРШАВА, 21 сен – РИА Новости. Разрушительные наводнения на юге Польши напрямую затронули жизни 57 тысяч человек, заявил глава канцелярии премьера Польши Ян Грабец на встрече, посвященной ущербу от паводка. Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей, уже известно о нескольких погибших. Кабмин Польши на территориях, подверженных наводнению, ввел режим стихийного бедствия. По словам Грабца, на данный момент "положение стихийного бедствия действует в 749 населенных пунктах и затрагивает 2 миллиона 390 тысяч местных жителей". "Следующая категория - это количество жителей, пострадавших от наводнения, тех, кто действительно пережил наводнение, несмотря на спасательные и защитные мероприятия. На данный момент это 57 тысяч человек", - отметил он, подчеркнув, что это предварительные данные на текущий момент. Как добавил Грабец, число жителей, эвакуированных из-за наводнения, составляет 6 544 человек. "Что касается жилых домов, которые были затоплены или повреждены в результате наводнения, то на данный момент проанализировано и зарегистрировано 11 502 здания. Сюда входят как односемейные дома, так и многоквартирные дома", - сказал он. Число хозяйственных построек, пострадавших от наводнения, по его словам, составляет 6 033, а количество объектов коммунального хозяйства, в том числе школы, детские сады, спортивные сооружения, административные здания, а также мосты и дороги, затопленных или поврежденных в результате наводнения, - 724.
https://ria.ru/20240918/marodery-1973477413.html
https://ria.ru/20240921/polsha-1973977368.html
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в мире, польша, наводнения в европе в 2024 году
В мире, Польша, Наводнения в Европе в 2024 году
Наводнения на юге Польши затронули жизни 57 тысяч человек

Грабец: разрушительные наводнения на юге Польши затронули жизни 57 тысяч человек

© AP PhotoСпасатели откачивают воду с городских улиц в городе Глогов, пострадавшем от сильного наводнения на юго-западе Польши
Спасатели откачивают воду с городских улиц в городе Глогов, пострадавшем от сильного наводнения на юго-западе Польши - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo
Спасатели откачивают воду с городских улиц в городе Глогов, пострадавшем от сильного наводнения на юго-западе Польши
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ВАРШАВА, 21 сен – РИА Новости. Разрушительные наводнения на юге Польши напрямую затронули жизни 57 тысяч человек, заявил глава канцелярии премьера Польши Ян Грабец на встрече, посвященной ущербу от паводка.
Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей, уже известно о нескольких погибших. Кабмин Польши на территориях, подверженных наводнению, ввел режим стихийного бедствия.
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По словам Грабца, на данный момент "положение стихийного бедствия действует в 749 населенных пунктах и затрагивает 2 миллиона 390 тысяч местных жителей".
"Следующая категория - это количество жителей, пострадавших от наводнения, тех, кто действительно пережил наводнение, несмотря на спасательные и защитные мероприятия. На данный момент это 57 тысяч человек", - отметил он, подчеркнув, что это предварительные данные на текущий момент. Как добавил Грабец, число жителей, эвакуированных из-за наводнения, составляет 6 544 человек.
"Что касается жилых домов, которые были затоплены или повреждены в результате наводнения, то на данный момент проанализировано и зарегистрировано 11 502 здания. Сюда входят как односемейные дома, так и многоквартирные дома", - сказал он.
Число хозяйственных построек, пострадавших от наводнения, по его словам, составляет 6 033, а количество объектов коммунального хозяйства, в том числе школы, детские сады, спортивные сооружения, административные здания, а также мосты и дороги, затопленных или поврежденных в результате наводнения, - 724.
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