https://ria.ru/20240921/polsha-1973977368.html

Ущерб от наводнения на юге Польши оценили почти в миллиард долларов

Ущерб от наводнения на юге Польши оценили почти в миллиард долларов - РИА Новости, 21.09.2024

Ущерб от наводнения на юге Польши оценили почти в миллиард долларов

Ущерб от наводнения в Нижней Силезии на юге Польши оценивается почти в миллиард долларов, заявил на заседании кризисного штаба глава воеводства Мачей Авижень. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T12:00

2024-09-21T12:00

2024-09-21T14:33

в мире

польша

вроцлав

нижнесилезское воеводство

наводнения в европе в 2024 году

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ВАРШАВА, 21 сен — РИА Новости. Ущерб от наводнения в Нижней Силезии на юге Польши оценивается почти в миллиард долларов, заявил на заседании кризисного штаба глава воеводства Мачей Авижень. По данным властей, ущерб составил 3655 миллионов злотых. "Эти данные касаются 25 повятов и двух городов", — сказал Авижень, подчеркнув, что некоторые районы еще борются с наводнением и цифры могут возрасти. С конца прошлой недели на юг Польши обрушились аномально сильные дожди. Реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, уже известно о нескольких погибших. Из районов наводнения эвакуируют людей, там ввели режим ЧС. Самый сильный удар стихии пришелся на Нижнесилезское воеводство и его административный центр Вроцлав. Сейчас волна паводка проходит через город Бжег Дольный. Во Вроцлаве, по данным Института метеорологии и водного хозяйства, уровень воды снижается.

https://ria.ru/20240918/marodery-1973477413.html

польша

вроцлав

нижнесилезское воеводство

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Ольга Фомченкова

в мире, польша, вроцлав, нижнесилезское воеводство, наводнения в европе в 2024 году