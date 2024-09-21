https://ria.ru/20240921/polsha-1973977368.html
Ущерб от наводнения на юге Польши оценили почти в миллиард долларов
Ущерб от наводнения на юге Польши оценили почти в миллиард долларов - РИА Новости, 21.09.2024
Ущерб от наводнения на юге Польши оценили почти в миллиард долларов
Ущерб от наводнения в Нижней Силезии на юге Польши оценивается почти в миллиард долларов, заявил на заседании кризисного штаба глава воеводства Мачей Авижень. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T12:00
2024-09-21T12:00
2024-09-21T14:33
в мире
польша
вроцлав
нижнесилезское воеводство
наводнения в европе в 2024 году
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ВАРШАВА, 21 сен — РИА Новости. Ущерб от наводнения в Нижней Силезии на юге Польши оценивается почти в миллиард долларов, заявил на заседании кризисного штаба глава воеводства Мачей Авижень. По данным властей, ущерб составил 3655 миллионов злотых. "Эти данные касаются 25 повятов и двух городов", — сказал Авижень, подчеркнув, что некоторые районы еще борются с наводнением и цифры могут возрасти. С конца прошлой недели на юг Польши обрушились аномально сильные дожди. Реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, уже известно о нескольких погибших. Из районов наводнения эвакуируют людей, там ввели режим ЧС. Самый сильный удар стихии пришелся на Нижнесилезское воеводство и его административный центр Вроцлав. Сейчас волна паводка проходит через город Бжег Дольный. Во Вроцлаве, по данным Института метеорологии и водного хозяйства, уровень воды снижается.
https://ria.ru/20240918/marodery-1973477413.html
польша
вроцлав
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, вроцлав, нижнесилезское воеводство, наводнения в европе в 2024 году
В мире, Польша, Вроцлав, Нижнесилезское воеводство, Наводнения в Европе в 2024 году
Ущерб от наводнения на юге Польши оценили почти в миллиард долларов
Глава Нижней Силезии: ущерб от наводнения на юге Польши составил $1 миллиард
ВАРШАВА, 21 сен — РИА Новости. Ущерб от наводнения в Нижней Силезии на юге Польши оценивается почти в миллиард долларов, заявил на заседании кризисного штаба глава воеводства Мачей Авижень.
По данным властей, ущерб составил 3655 миллионов злотых.
"Эти данные касаются 25 повятов и двух городов", — сказал Авижень, подчеркнув, что некоторые районы еще борются с наводнением и цифры могут возрасти.
С конца прошлой недели на юг Польши обрушились аномально сильные дожди. Реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, уже известно о нескольких погибших. Из районов наводнения эвакуируют людей, там ввели режим ЧС.
Самый сильный удар стихии пришелся на Нижнесилезское воеводство
и его административный центр Вроцлав
. Сейчас волна паводка проходит через город Бжег Дольный. Во Вроцлаве, по данным Института метеорологии и водного хозяйства, уровень воды снижается.