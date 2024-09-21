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Швейцарский поход армии Александра Суворова

Швейцарский поход армии Александра Суворова - РИА Новости, 21.09.2024

Швейцарский поход армии Александра Суворова

Швейцарский поход 1799 года – боевые действия российско-австрийской армии под командованием фельдмаршала Александра Суворова против французских войск в... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T01:50

2024-09-21T01:50

2024-09-21T01:50

справки

александр суворов (полководец)

россия

швейцария

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Швейцарский поход 1799 года – боевые действия российско-австрийской армии под командованием фельдмаршала Александра Суворова против французских войск в Швейцарии 21 сентября – 8 октября (10-27 сентября по старому стилю) во время войны 1798-1802 годов между Францией и Второй антифранцузской коалицией, в которую входили Великобритания, Королевство обеих Сицилий, Османская империя, Российская империя и Священная Римская империя. Разгром и изгнание французских войск из Италии в результате Итальянского похода Суворова 1799 года и Средиземноморского похода вице-адмирала Федора Ушакова 1798-1800 годов укрепили положение Второй антифранцузской коалиции и одновременно вызвали опасения союзников России, стремившихся овладеть освобожденными итальянскими землями. Великобритания и Австрия, преследуя главным образом свои интересы, разработали план дальнейших действий, которым намечалось главные силы австрийской армии (эрцгерцог Карл) из Швейцарии перебросить в Голландию на помощь российско-британскому корпусу, а армию Суворова направить в Швейцарию, чтобы оттуда совместно с российским корпусом генерал-майора Александра Римского-Корсакова и корпусом французских эмигрантов принца Конде вторгнуться во Францию. Этот план служил экспансионистским интересам Великобритании и Австрии: Великобритания стремилась овладеть голландским флотом и обеспечить себе господство на море, Австрия хотела избавиться от присутствия русских войск на итальянской территории и закрепить свое господство в Италии.Российский император Павел I дал свое согласие при условии, что до ухода австрийских войск эрцгерцога Карла Швейцария будет очищена ими от французов. Однако австрийское командование не выполнило свое обещание и начало выводить армию эрцгерцога Карла из Швейцарии, оставив лишь часть своих войск под общим командованием генерала Фридриха фон Хотце.В это время в Швейцарии действовала французская армия генерала Андре Массены (84 тысячи человек), главные силы которой находились в Мутенской долине. Против них выступали корпус Римского-Корсакова (24 тысячи человек) и пять австрийских отрядов (общая численность 23 тысячи человек). Опасаясь, что французы могут разбить русско-австрийские войска по частям, Суворов решил кратчайшим путем прорваться через Альпы, оттянуть главные силы армии Массены, а затем совместными усилиями всех союзных отрядов ударом по сходящимся направлениям на Люцерн, Цуг, Эйнзидельн окружить и разгромить их. Австрийское командование должно было подготовить в Таверне для войск Суворова 1430 мулов, горную артиллерию, боеприпасы и запас продовольствия.11 сентября (31 августа) войска Суворова (21,5 тысячи человек, в том числе 4,5 тысячи австрийцев) выступили в поход из Алессандрии и, пройдя за пять дней 150 километров, 15 (4) сентября сосредоточились в Таверне. Ввиду того что австрийцы нарушили свои обещания по обеспечению похода мулами, горной артиллерией, боеприпасами и продовольствием, армии Суворова пришлось задержаться на пять дней для сбора вьючного транспорта и продовольствия.21 (10) сентября войска двинулись на соединение с корпусом Римского-Корсакова по кратчайшему, но более трудному пути – через перевал Сен-Готард на Швиц. Подойдя к Сен-Готарду, занятому французским отрядом генерала Лекурба (8,5 тысячи человек), Суворов направил колонну генерала Андрея Розенберга в обход перевала в тыл противнику, а сам 24 (13) сентября главными силами атаковал перевал. Две атаки были отбиты, но во время третьей атаки отряд генерал-майора Петра Багратиона вышел в тыл французских позиций, что заставило противника отступить. В это же время колонна Розенберга шла по Рейской долине, тесня французские войска и отгоняя их к деревне Урзерн.25 (14) сентября, после соединения войска Суворова с колонной Розенберга в Урзерне, французы пытались задержать русские войска у туннеля Урзерн-Лох и Чертова моста, но были обойдены с флангов и отошли.26 (15) сентября армия Суворова прибыла в Альтдорф, где выяснилось, что отсюда нет дороги на Швиц (австрийское командование не информировало об этом заблаговременно), а суда для переправы через Фирвальдштетское (Люцернское) озеро захвачены противником. Суворов решил двигаться из Альтдорфа по горной тропе через перевал Кинциг-Кульм, хребет Росток к деревне Мутен, а оттуда на Швиц.С рассветом 27 (16) сентября армия Суворова выступила: с авангардом шел Багратион, за ним следовали части генералов Вильгельма Дерфельдена и Франца фон Ауфенберга. Тыл остался прикрывать Розенберг, части которого отразили два нападения французского корпуса Лекурба. Через 12 часов авангард вышел к деревне Мутен и без боя захватил французский пост. К вечеру 28 (17) сентября подошла основная армия. Последние части арьергарда Розенберга пришли в Мутенскую долину 29 (18) сентября. В этот же день Александр Суворов получил письменное донесение генерала Линкена о поражении корпуса Римского-Корсакова и австрийского отряда Хотце от генерала Массены.Идти к Швицу было бессмысленно – австрийские отряды Елачича и Линкена отошли, а Швиц был занят французами. Войска Суворова оказались окруженными втрое превосходящим противником в Мутенской долине без продовольствия и с ограниченным количеством боеприпасов. На военном совете было решено пробиваться через перевал Прагель на Гларус.Авангард Багратиона отбросил французскую бригаду Молитора и открыл путь на Гларус. Арьергард Розенберга 30 сентября – 1 октября (19-20 сентября) вел упорный бой с 10-тысячным отрядом Массены и отбил все атаки, а затем отбросил противника до Швица. 4 октября (23 сентября) арьергард присоединился к главным силам в Гларусе. В Гларусе австрийских войск не оказалось, так как отряд Линкена уже отошел. От Суворова отделился и ушел также отряд Ауфенберга. В целях спасения войск Суворов решил отходить на Иланц. После труднейшего перехода через хребет Рингенкопф (Паникс) 7 октября (26 сентября) армия достигли Иланца, а 8 октября (27 сентября) – района Кур, после чего отошли к Аугсбургу на зимние квартиры.Предательские по существу действия австрийского командования, поражение войск Римского-Корсакова, неудача российско-британского корпуса в Голландии, крайнее изнурение и большие потери войск Суворова (свыше 4 тысяч человек убитыми и ранеными) привели к тому, что цель Швейцарского похода не была достигнута. Вместе с тем русская армия совершила небывалый в истории труднейший горный поход, отбила атаки превосходящих сил противника и вышла из окружения. События в Швейцарии раскрыли Павлу I двойственную политику Австрии и 22 (11) октября он расторг союз с ней, приказав Суворову возвратиться с армией в Россию.В истории Швейцарский поход стал примером мужества, выносливости и героизма русских солдат и полководческого искусства Суворова. Французский генерал Массена, будущий маршал Франции, признался, что отдал бы все свои походы за одну лишь швейцарскую эпопею российского полководца. 8 ноября (28 октября) 1799 года за Швейцарский поход Александр Суворов был возведен в звание генералиссимуса. В честь этого события по инициативе и на личные средства князя Сергея Голицына в Швейцарских Альпах у Чертова моста в скале был высечен 12-метровый гранитный крест, под которым была помещена надпись "Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова-Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году". Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, александр суворов (полководец), россия, швейцария