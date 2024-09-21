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На Кубани изменили маршруты следования поездов через станцию Тихорецкая - РИА Новости, 21.09.2024
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15:41 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/poezda-1974000120.html
На Кубани изменили маршруты следования поездов через станцию Тихорецкая
На Кубани изменили маршруты следования поездов через станцию Тихорецкая - РИА Новости, 21.09.2024
На Кубани изменили маршруты следования поездов через станцию Тихорецкая
Маршруты следования ряда пассажирских поездов через станцию Тихорецкая на Кубани были изменены из-за ЧП в Тихорецком районе, возможны задержки составов,... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T15:41
2024-09-21T15:41
происшествия
тихорецкий район
тихорецк
кисловодск
вениамин кондратьев
северо-кавказская железная дорога
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СОЧИ, 21 сен – РИА Новости. Маршруты следования ряда пассажирских поездов через станцию Тихорецкая на Кубани были изменены из-за ЧП в Тихорецком районе, возможны задержки составов, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил в своем Telegram-канале, что два беспилотника подавлены в Тихорецком районе. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация. В целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты, в Тихорецке развернут пункт временного размещения. Власти также сообщали, что въезд в Тихорецкий район по автодороге со стороны Выселковского района временно перекрыли, въезд в Тихорецк и выезд из него открыты через федеральную автодорогу "Ростов - Махачкала". "О движении поездов через станцию Тихорецкая Краснодарского края. Двадцать первого сентября в связи с инцидентом в Тихорецком районе на территории, прилегающей к железной дороге, в целях обеспечения безопасности перевозки пассажиров изменены маршруты следования ряда пассажирских поездов", - говорится в Telegram-канале СКЖД. Уточняется, что поезда №809 Кисловодск – Ростов и №144 Москва – Кисловодск следуют по альтернативному маршруту через станцию "Краснодар", также сокращены маршруты следования пригородных поездов №6972 Степная – Тихорецкая и №6971 Тихорецкая – Степная до станции "Леушковская". "Возможны задержки других пассажирских поездов дальнего следования. Вокзалы работают в штатном режиме", - уточняют в пресс-службе СКЖД. Поясняется, что на Северо-Кавказкой железной дороге создан штаб, который находится на связи с оперативным штабом Кубани. Как уточнял Кондратьев, в результате ЧП в Тихорецком районе на Кубани было эвакуировано 1,2 тысячи человек, для транспортировки людей используется 17 автобусов. Более 150 человек продолжают оставаться в пунктах временного размещения. При этом большая часть предпочла остаться у родных и друзей.
https://ria.ru/20240921/tikhoretsk-1973951913.html
https://ria.ru/20240921/ataka-1973951547.html
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происшествия, тихорецкий район, тихорецк, кисловодск, вениамин кондратьев, северо-кавказская железная дорога
Происшествия, Тихорецкий район, Тихорецк, Кисловодск, Вениамин Кондратьев, Северо-Кавказская железная дорога
На Кубани изменили маршруты следования поездов через станцию Тихорецкая

СКЖД: на Кубани из-за ЧП в Тихорецком районе возможны задержки движения поездов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор.
Железнодорожный светофор. - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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СОЧИ, 21 сен – РИА Новости. Маршруты следования ряда пассажирских поездов через станцию Тихорецкая на Кубани были изменены из-за ЧП в Тихорецком районе, возможны задержки составов, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил в своем Telegram-канале, что два беспилотника подавлены в Тихорецком районе. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация. В целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты, в Тихорецке развернут пункт временного размещения. Власти также сообщали, что въезд в Тихорецкий район по автодороге со стороны Выселковского района временно перекрыли, въезд в Тихорецк и выезд из него открыты через федеральную автодорогу "Ростов - Махачкала".
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"О движении поездов через станцию Тихорецкая Краснодарского края. Двадцать первого сентября в связи с инцидентом в Тихорецком районе на территории, прилегающей к железной дороге, в целях обеспечения безопасности перевозки пассажиров изменены маршруты следования ряда пассажирских поездов", - говорится в Telegram-канале СКЖД.
Уточняется, что поезда №809 Кисловодск – Ростов и №144 Москва – Кисловодск следуют по альтернативному маршруту через станцию "Краснодар", также сокращены маршруты следования пригородных поездов №6972 Степная – Тихорецкая и №6971 Тихорецкая – Степная до станции "Леушковская". "Возможны задержки других пассажирских поездов дальнего следования. Вокзалы работают в штатном режиме", - уточняют в пресс-службе СКЖД.
Поясняется, что на Северо-Кавказкой железной дороге создан штаб, который находится на связи с оперативным штабом Кубани.
Как уточнял Кондратьев, в результате ЧП в Тихорецком районе на Кубани было эвакуировано 1,2 тысячи человек, для транспортировки людей используется 17 автобусов. Более 150 человек продолжают оставаться в пунктах временного размещения. При этом большая часть предпочла остаться у родных и друзей.
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