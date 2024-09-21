https://ria.ru/20240921/podlodka-1973953559.html

Водолазы МЧС обследуют атомную подлодку К-27 в Карском море

Водолазы МЧС обследуют атомную подлодку К-27 в Карском море - РИА Новости, 21.09.2024

Водолазы МЧС обследуют атомную подлодку К-27 в Карском море

Водолазы МЧС России обследуют атомную подводную лодку К-27, затопленную в Карском море 32 года назад, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T06:55

2024-09-21T06:55

2024-09-21T15:34

россия

карское море

арктика

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Водолазы МЧС России обследуют атомную подводную лодку К-27, затопленную в Карском море 32 года назад, сообщила пресс-служба ведомства. "Водолазы МЧС России обследуют и разминируют затопленные объекты. За пять лет почти 126 тысяч взрывоопасных предметов поднято со дна акваторий", — привела пресс-служба слова главы МЧС Александра Куренкова. Отмечается, что в сентябре "личный состав центра "Лидер" МЧС России обследует атомную подводную лодку К-27, затопленную в Карском море". "Уже 32 года судно лежит на 31-метровой глубине залива Степового. Подлодка представляет собой наиболее радиационно опасный объект среди прочих затопленных объектов в российской Арктике. В пятый раз водолазы МЧС России ведут работы в составе экспедиции научно-исследовательского судна "Академик Мстислав Келдыш" в Карском море. За месяц им предстоит выполнять работы в суровых погодных условиях, преодолевать снежные бури, брать пробы при низких температурах воздуха и воды", — отметили в ведомстве. К-27 — советская атомная подводная лодка, единственный корабль, построенный по проекту 645 ЖМТ с жидким металлом в качестве теплоносителя. До 7 сентября 1965 года она числилась в боевом составе как крейсерская подводная лодка, впоследствии была переведена в разряд опытных. В мае 1968 года на подлодке произошла радиационная авария, пострадал весь экипаж, погибли девять человек. Сама лодка только 1 февраля 1979 года была исключена из состава ВМФ СССР, в сентябре 1982 года ее затопили в Карском море у северо-восточного побережья архипелага Новая Земля на входе в залив Степового.

https://ria.ru/20240916/podlodki-1972940605.html

https://ria.ru/20240916/sudno-1972877568.html

россия

карское море

арктика

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россия, карское море, арктика, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)