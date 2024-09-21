https://ria.ru/20240921/plennyy-1973967467.html
"Думали, что подкрепление". Украинский солдат рассказал, как попал в плен
"Думали, что подкрепление". Украинский солдат рассказал, как попал в плен - РИА Новости, 21.09.2024
"Думали, что подкрепление". Украинский солдат рассказал, как попал в плен
Пленный украинский военнослужащий рассказал, как сел в БМП и только после этого понял, что "попал к русским". По его словам, в плену он оказался из-за лжи... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T10:21
2024-09-21T10:21
2024-09-21T21:33
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал, как сел в БМП и только после этого понял, что "попал к русским". По его словам, в плену он оказался из-за лжи украинского командования, обещавшего ему и сослуживцам несуществующее подкрепление. "Нам в этот день вышли на связь, скорее всего, это были русские. По времени уже подходила смена, мы услышали звук БМП, выбежали и сели в эту БМП. То есть по мере движения уже поняли, что мы попали не к нашим, а к русским", — сказал Устенко в видео, опубликованном Минобороны России. По словам пленного, украинские командиры заверяли солдат, что его подразделение на Запорожском направлении прикрывают находящиеся поблизости силы ВСУ. Однако позднее он понял, что его подразделение было в округе единственным. Устенко рассказал, что пошел в военкомат добровольно, потому что ранее служил по призыву и не стал прятаться, когда ему вручили повестку. После этого мужчину направили в десантно-штурмовую бригаду под Житомир. Там Устенко написал отказ от прохождения службы в штурмовом подразделении, а через пару дней его перевели в украинскую нацгвардию, где нехватка личного состава тоже ощущалась остро. Боевая подготовка, по словам пленного, была весьма ограниченная: раз в месяц проходили занятия на полигоне, где военным выдавали по десять патронов. "Нас просто обманывают. На "передке" не все так хорошо и сладко, как нам говорят. Офицерам частей, к которым нас прикомандировывают, все равно на нас, и мы как пушечное мясо", — заключил Устенко.
https://ria.ru/20240703/plennyy-1957006853.html
https://ria.ru/20240810/soldat-1965338679.html
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Украинский солдат о том, как попал в плен
Украинский пленный рассказал, как сел в БМП и только потом понял, что попал к русским, сказал Устенко в видеоролике, распространенном Минобороны РФ.
2024-09-21T10:21
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PT2M00S
РИА Новости
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в мире, россия, житомир, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Житомир, Вооруженные силы Украины
"Думали, что подкрепление". Украинский солдат рассказал, как попал в плен
Пленный украинский солдат рассказал, как сел в БМП и понял, что попал к русским
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал, как сел в БМП и только после этого понял, что "попал к русским". По его словам, в плену он оказался из-за лжи украинского командования, обещавшего ему и сослуживцам несуществующее подкрепление.
"Нам в этот день вышли на связь, скорее всего, это были русские. По времени уже подходила смена, мы услышали звук БМП, выбежали и сели в эту БМП. То есть по мере движения уже поняли, что мы попали не к нашим, а к русским", — сказал Устенко в видео, опубликованном Минобороны России.
По словам пленного, украинские командиры заверяли солдат, что его подразделение на Запорожском направлении прикрывают находящиеся поблизости силы ВСУ
. Однако позднее он понял, что его подразделение было в округе единственным.
Устенко рассказал, что пошел в военкомат добровольно, потому что ранее служил по призыву и не стал прятаться, когда ему вручили повестку. После этого мужчину направили в десантно-штурмовую бригаду под Житомир
. Там Устенко написал отказ от прохождения службы в штурмовом подразделении, а через пару дней его перевели в украинскую нацгвардию, где нехватка личного состава тоже ощущалась остро.
Боевая подготовка, по словам пленного, была весьма ограниченная: раз в месяц проходили занятия на полигоне, где военным выдавали по десять патронов.
"Нас просто обманывают. На "передке" не все так хорошо и сладко, как нам говорят. Офицерам частей, к которым нас прикомандировывают, все равно на нас, и мы как пушечное мясо", — заключил Устенко.