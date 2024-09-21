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В Париже несколько тысяч человек вышли на протесты против правительства - РИА Новости, 21.09.2024
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19:32 21.09.2024 (обновлено: 20:43 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/parizh-1974022409.html
В Париже несколько тысяч человек вышли на протесты против правительства
В Париже несколько тысяч человек вышли на протесты против правительства - РИА Новости, 21.09.2024
В Париже несколько тысяч человек вышли на протесты против правительства
В Париже несколько тысяч человек вышли на акции против правительства президента Франции Эммануэля Макрона и назначенного им премьер-министра Мишеля Барнье,... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T19:32
2024-09-21T20:43
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эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 21 сен — РИА Новости. В Париже несколько тысяч человек вышли на акции против правительства президента Франции Эммануэля Макрона и назначенного им премьер-министра Мишеля Барнье, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие организовали партии левых, а также молодежные и феминистские организации.Колонна манифестантов прошла от площади Бастилии к площади Нации. Некоторые участники скандировали: "Макрона в отставку!" Митингующие также держали плакаты с надписью "И зачем было голосовать?" и выражали недовольство назначением премьера — выходца из партии республиканцев, показавшей низкий результат на недавних парламентских выборах.Представители движения "Желтые жилеты" несли растяжку с требованиями "налоговой и социальной справедливости". В целом манифестация прошла без провокаций. По данным парижской префектуры, в ней приняли участие 3,2 тысячи человек. Всего во Франции в субботу состоялось около 50 демонстраций.При этом французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) уже призвал к забастовке и манифестации 1 октября с требованием отменить пенсионную реформу и повысить зарплаты. Партия "Непокорившаяся Франция" 31 августа инициировала процедуру по отрешению Макрона от власти. Это произошло после того, как президент исключил участие левых в формируемом правительстве, несмотря на победу их коалиции на выборах в парламент.Во вторник газета Parisien сообщила, что Бюро Национального собрания (нижняя палата парламента) одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента главы республики. Теперь документ должна поддержать законодательная комиссия из 73 депутатов, где левым принадлежат только 24 места, а затем за него должны проголосовать две трети Нацсобрания (385 депутатов). Последние два этапа пройдут и в сенате, где у левых нет большинства. В случае одобрения обе палаты соберутся на совместное заседание, где для принятия резолюции необходимы 617 из 925 голосов парламентариев. Тогда президент будет обязан уйти в отставку немедленно.
https://ria.ru/20240912/frantsiya-1972341829.html
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60
353
60
Акция в Париже против правительства президента Франции
Несколько тысяч человек в субботу в Париже вышли на протесты против правительства президента Франции Эммануэля Макрона и назначенного им премьер-министра Мишеля Барнье, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, париж, эммануэль макрон, мишель барнье, франция
В мире, Париж, Эммануэль Макрон, Мишель Барнье, Франция
В Париже несколько тысяч человек вышли на протесты против правительства

В Париже несколько тысяч человек вышли на протесты против правительства Макрона

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ПАРИЖ, 21 сен — РИА Новости. В Париже несколько тысяч человек вышли на акции против правительства президента Франции Эммануэля Макрона и назначенного им премьер-министра Мишеля Барнье, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие организовали партии левых, а также молодежные и феминистские организации.
© AP Photo / Louise DelmotteПротест против правительства президента Франции Эммануэля Макрона и назначенного им премьер-министра Мишеля Барнье в Париже
Протест против правительства президента Франции Эммануэля Макрона и назначенного им премьер-министра Мишеля Барнье в Париже - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Louise Delmotte
Протест против правительства президента Франции Эммануэля Макрона и назначенного им премьер-министра Мишеля Барнье в Париже
Колонна манифестантов прошла от площади Бастилии к площади Нации. Некоторые участники скандировали: "Макрона в отставку!" Митингующие также держали плакаты с надписью "И зачем было голосовать?" и выражали недовольство назначением премьера — выходца из партии республиканцев, показавшей низкий результат на недавних парламентских выборах.
Представители движения "Желтые жилеты" несли растяжку с требованиями "налоговой и социальной справедливости".
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В целом манифестация прошла без провокаций. По данным парижской префектуры, в ней приняли участие 3,2 тысячи человек. Всего во Франции в субботу состоялось около 50 демонстраций.

Это уже вторая акция левых против правительства. Так, на митинг 7 сентября вышли более 100 тысяч человек, из них 26 тысяч — в Париже.

При этом французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) уже призвал к забастовке и манифестации 1 октября с требованием отменить пенсионную реформу и повысить зарплаты.
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Партия "Непокорившаяся Франция" 31 августа инициировала процедуру по отрешению Макрона от власти. Это произошло после того, как президент исключил участие левых в формируемом правительстве, несмотря на победу их коалиции на выборах в парламент.
Во вторник газета Parisien сообщила, что Бюро Национального собрания (нижняя палата парламента) одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента главы республики.

Как пишет издание, это лишь первый шаг в длинной серии "труднопроходимых" решений.

Теперь документ должна поддержать законодательная комиссия из 73 депутатов, где левым принадлежат только 24 места, а затем за него должны проголосовать две трети Нацсобрания (385 депутатов).
Последние два этапа пройдут и в сенате, где у левых нет большинства. В случае одобрения обе палаты соберутся на совместное заседание, где для принятия резолюции необходимы 617 из 925 голосов парламентариев. Тогда президент будет обязан уйти в отставку немедленно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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