https://ria.ru/20240921/parizh-1974022409.html

В Париже несколько тысяч человек вышли на протесты против правительства

В Париже несколько тысяч человек вышли на протесты против правительства - РИА Новости, 21.09.2024

В Париже несколько тысяч человек вышли на протесты против правительства

В Париже несколько тысяч человек вышли на акции против правительства президента Франции Эммануэля Макрона и назначенного им премьер-министра Мишеля Барнье,... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T19:32

2024-09-21T19:32

2024-09-21T20:43

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ПАРИЖ, 21 сен — РИА Новости. В Париже несколько тысяч человек вышли на акции против правительства президента Франции Эммануэля Макрона и назначенного им премьер-министра Мишеля Барнье, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие организовали партии левых, а также молодежные и феминистские организации.Колонна манифестантов прошла от площади Бастилии к площади Нации. Некоторые участники скандировали: "Макрона в отставку!" Митингующие также держали плакаты с надписью "И зачем было голосовать?" и выражали недовольство назначением премьера — выходца из партии республиканцев, показавшей низкий результат на недавних парламентских выборах.Представители движения "Желтые жилеты" несли растяжку с требованиями "налоговой и социальной справедливости". В целом манифестация прошла без провокаций. По данным парижской префектуры, в ней приняли участие 3,2 тысячи человек. Всего во Франции в субботу состоялось около 50 демонстраций.При этом французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) уже призвал к забастовке и манифестации 1 октября с требованием отменить пенсионную реформу и повысить зарплаты. Партия "Непокорившаяся Франция" 31 августа инициировала процедуру по отрешению Макрона от власти. Это произошло после того, как президент исключил участие левых в формируемом правительстве, несмотря на победу их коалиции на выборах в парламент.Во вторник газета Parisien сообщила, что Бюро Национального собрания (нижняя палата парламента) одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента главы республики. Теперь документ должна поддержать законодательная комиссия из 73 депутатов, где левым принадлежат только 24 места, а затем за него должны проголосовать две трети Нацсобрания (385 депутатов). Последние два этапа пройдут и в сенате, где у левых нет большинства. В случае одобрения обе палаты соберутся на совместное заседание, где для принятия резолюции необходимы 617 из 925 голосов парламентариев. Тогда президент будет обязан уйти в отставку немедленно.

https://ria.ru/20240912/frantsiya-1972341829.html

https://ria.ru/20240828/makron-1969083269.html

https://ria.ru/20240909/evropa-1971515336.html

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Акция в Париже против правительства президента Франции Несколько тысяч человек в субботу в Париже вышли на протесты против правительства президента Франции Эммануэля Макрона и назначенного им премьер-министра Мишеля Барнье, передает корреспондент РИА Новости. 2024-09-21T19:32 true PT0M29S

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в мире, париж, эммануэль макрон, мишель барнье, франция