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В Кирове открыли памятник князю Александру Невскому

В Кирове открыли памятник князю Александру Невскому - РИА Новости, 21.09.2024

В Кирове открыли памятник князю Александру Невскому

Памятник великому князю Александру Невскому открыли в Кирове, который в эти дни отмечает свое 650-летие, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T16:32

2024-09-21T16:32

2024-09-21T16:32

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Памятник великому князю Александру Невскому открыли в Кирове, который в эти дни отмечает свое 650-летие, сообщает пресс-служба правительства региона. Памятник установили перед Вятской филармонией на обновленной площади, которая в этом году в преддверии юбилея города получила имя Александра Невского. "Сегодня все мы являемся свидетелями важного события в жизни города и области — в год 650-летия Кирова торжественно открываем и освящаем памятник святому благоверному князю Александру Невскому. Это ключевая фигура нашей истории: он сберег русские земли, сохранил веру и национальную культуру. Воин-молитвенник, он стал небесным покровителем и защитником Руси. Жители нашей области и города высказали инициативу — установить ему памятник. Получили на это благословение от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что открытие памятника - это грамотный подход к сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма. "Наши дети, молодежь, должны понимать, что они - представители великого народа, граждане великой страны. И памятник Александру Невскому - символ связи поколений защитников. В словах Святого благоверного князя "Не в силе Бог, а в правде" - основа нашего миропонимания. Киров — "Город трудовой доблести", и сегодня кировчане, как и их предки, самоотверженно отстаивают интересы страны на СВО, а промышленный потенциал областной столицы способствует укреплению обороноспособности России", - приводятся в сообщении слова Соколова. Управляющий делами Московской патриархии митрополит Григорий зачитал приветствие жителям Кирова от Патриарха Кирилла, в котором особо отмечено открытие памятника святому благоверному и великому князю Александру Невскому.

https://ria.ru/20240724/osnovanie-1961779134.html

https://ria.ru/20240920/kirov-1973927958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киров, кировская область, россия, александр невский, александр соколов, игорь комаров, московская патриархия, религия