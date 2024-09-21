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В Кирове открыли памятник князю Александру Невскому - РИА Новости, 21.09.2024
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
16:32 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/pamyatnik-1974006406.html
В Кирове открыли памятник князю Александру Невскому
В Кирове открыли памятник князю Александру Невскому - РИА Новости, 21.09.2024
В Кирове открыли памятник князю Александру Невскому
Памятник великому князю Александру Невскому открыли в Кирове, который в эти дни отмечает свое 650-летие, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T16:32
2024-09-21T16:32
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Памятник великому князю Александру Невскому открыли в Кирове, который в эти дни отмечает свое 650-летие, сообщает пресс-служба правительства региона. Памятник установили перед Вятской филармонией на обновленной площади, которая в этом году в преддверии юбилея города получила имя Александра Невского. "Сегодня все мы являемся свидетелями важного события в жизни города и области — в год 650-летия Кирова торжественно открываем и освящаем памятник святому благоверному князю Александру Невскому. Это ключевая фигура нашей истории: он сберег русские земли, сохранил веру и национальную культуру. Воин-молитвенник, он стал небесным покровителем и защитником Руси. Жители нашей области и города высказали инициативу — установить ему памятник. Получили на это благословение от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что открытие памятника - это грамотный подход к сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма. "Наши дети, молодежь, должны понимать, что они - представители великого народа, граждане великой страны. И памятник Александру Невскому - символ связи поколений защитников. В словах Святого благоверного князя "Не в силе Бог, а в правде" - основа нашего миропонимания. Киров — "Город трудовой доблести", и сегодня кировчане, как и их предки, самоотверженно отстаивают интересы страны на СВО, а промышленный потенциал областной столицы способствует укреплению обороноспособности России", - приводятся в сообщении слова Соколова. Управляющий делами Московской патриархии митрополит Григорий зачитал приветствие жителям Кирова от Патриарха Кирилла, в котором особо отмечено открытие памятника святому благоверному и великому князю Александру Невскому.
https://ria.ru/20240724/osnovanie-1961779134.html
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киров, кировская область, россия, александр невский, александр соколов, игорь комаров, московская патриархия, религия
Кировская область, Киров, Кировская область, Россия, Александр Невский, Александр Соколов, Игорь Комаров, Московская Патриархия, Религия
В Кирове открыли памятник князю Александру Невскому

В Кирове, отмечающем 650-летний юбилей, открыли памятник Александру Невскому

© Фото : Яранская епархия/ВКонтактеЦеремония открытия памятника Александру Невскому в Кирове
Церемония открытия памятника Александру Невскому в Кирове - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : Яранская епархия/ВКонтакте
Церемония открытия памятника Александру Невскому в Кирове
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Памятник великому князю Александру Невскому открыли в Кирове, который в эти дни отмечает свое 650-летие, сообщает пресс-служба правительства региона.
Памятник установили перед Вятской филармонией на обновленной площади, которая в этом году в преддверии юбилея города получила имя Александра Невского.
Город Киров - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Город Киров отметит 650-летие со дня основания
24 июля, 17:59
"Сегодня все мы являемся свидетелями важного события в жизни города и области — в год 650-летия Кирова торжественно открываем и освящаем памятник святому благоверному князю Александру Невскому. Это ключевая фигура нашей истории: он сберег русские земли, сохранил веру и национальную культуру. Воин-молитвенник, он стал небесным покровителем и защитником Руси. Жители нашей области и города высказали инициативу — установить ему памятник. Получили на это благословение от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова.
Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что открытие памятника - это грамотный подход к сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма.
"Наши дети, молодежь, должны понимать, что они - представители великого народа, граждане великой страны. И памятник Александру Невскому - символ связи поколений защитников. В словах Святого благоверного князя "Не в силе Бог, а в правде" - основа нашего миропонимания. Киров — "Город трудовой доблести", и сегодня кировчане, как и их предки, самоотверженно отстаивают интересы страны на СВО, а промышленный потенциал областной столицы способствует укреплению обороноспособности России", - приводятся в сообщении слова Соколова.
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Григорий зачитал приветствие жителям Кирова от Патриарха Кирилла, в котором особо отмечено открытие памятника святому благоверному и великому князю Александру Невскому.
Вид на город Киров - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
"Ворота русского севера" открыли в Кирове
20 сентября, 21:15
 
Кировская областьКировКировская областьРоссияАлександр НевскийАлександр СоколовИгорь КомаровМосковская ПатриархияРелигия
 
 
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