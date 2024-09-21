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Бастрыкину доложат о расследовании отравления семьи в Красноярском крае
Бастрыкину доложат о расследовании отравления семьи в Красноярском крае - РИА Новости, 21.09.2024
Бастрыкину доложат о расследовании отравления семьи в Красноярском крае
Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела по факту отравления семьи в Красноярском крае, после которого скончались двое... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T20:13
2024-09-21T20:13
2024-09-21T20:13
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела по факту отравления семьи в Красноярском крае, после которого скончались двое детей, сообщает СК России. По данным регионального СК, инцидент произошел в селе Красная Сопка, где проживала семья с четырьмя детьми - 6-ти, 11-ти, 12-ти и 13-ти лет. В субботу у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11.00 (15.00 мск) они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. Как уточнили в ведомстве, за день до смерти вся семья ела курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). "Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Еремину А.Л. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в Telegram-канале СК РФ.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
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происшествия, россия, красноярский край, республика хакасия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество
Происшествия, Россия, Красноярский край, Республика Хакасия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Здоровье - Общество
Бастрыкину доложат о расследовании отравления семьи в Красноярском крае
Бастрыкину доложат о расследовании пищевого отравления семьи в Красноярском крае
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела по факту отравления семьи в Красноярском крае, после которого скончались двое детей, сообщает СК
России.
По данным регионального СК, инцидент произошел в селе Красная Сопка, где проживала семья с четырьмя детьми - 6-ти, 11-ти, 12-ти и 13-ти лет. В субботу у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11.00 (15.00 мск) они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. Как уточнили в ведомстве, за день до смерти вся семья ела курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).
"Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Еремину А.Л. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в Telegram-канале СК РФ.