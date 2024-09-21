Рейтинг@Mail.ru
Эксперт раскрыл опасность поздравительных открыток в мессенджерах - РИА Новости, 21.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:42 21.09.2024 (обновлено: 15:28 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/otkrytki-1973953241.html
Эксперт раскрыл опасность поздравительных открыток в мессенджерах
Эксперт раскрыл опасность поздравительных открыток в мессенджерах - РИА Новости, 21.09.2024
Эксперт раскрыл опасность поздравительных открыток в мессенджерах
Более четверти россиян получают, но никогда не отправляют сами поздравительные открытки в мессенджерах, подсчитали для РИА Новости в компании "Лаборатория... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T06:42
2024-09-21T15:28
общество
технологии
россия
лаборатория касперского
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955858439_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_dc160745fa8dc9d1849a41e322006f7d.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Более четверти россиян получают, но никогда не отправляют сами поздравительные открытки в мессенджерах, подсчитали для РИА Новости в компании "Лаборатория Касперского". "Согласно данным нового исследования компании, 62 процента опрошенных россиян получают и отправляют открытки (картинки) с поздравлениями своим контактам в мессенджерах — например, на день рождения или Новый год. Еще 28 процентов получают их, но сами не отправляют", — говорится в исследовании. При этом большинство респондентов (65 процентов) считает, что через такие изображения можно заразить смартфон вирусом. Руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов отметил, что злоумышленники действительно от лица родственников могут рассылать в мессенджерах поздравительные онлайн-открытки, содержащие фишинговые ссылки. По его словам, также были случаи, когда под видом архива пользователям в мессенджерах отправляли вредоносное программное обеспечение. Жертва ожидала увидеть внутри картинку или презентацию, однако это были исполняемые файлы (.exe). Таким способом злоумышленники пытались украсть аккаунты в мессенджере у конкретных жертв. Эксперт поделился еще одним сценарием кибератаки: жертве присылают медиафайл, а следом — под видом программы для его просмотра — отправляют вредоносное приложение. Чтобы снизить риски столкновения с онлайн-угрозами, стоит настроить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, которые это позволяют, и никому не сообщать коды авторизации. Также в компании рекомендуют обращать внимание на расширение файлов, которые присылают в подозрительных сообщениях, и не переходить по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или соцсетях, даже если их прислали знакомые.
https://ria.ru/20240812/ii-1965592591.html
https://ria.ru/20240904/medvedev-1970649370.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955858439_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_9bc1e34b886ef5580d526790816fb38e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, лаборатория касперского
Общество, Технологии, Россия, Лаборатория Касперского
Эксперт раскрыл опасность поздравительных открыток в мессенджерах

Эксперт раскрыл опасность поздравительных открыток в мессенджерах

© Лаборатория КасперскогоЗдание офиса компании "Лаборатория Касперского" в Москве
Здание офиса компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Лаборатория Касперского
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Более четверти россиян получают, но никогда не отправляют сами поздравительные открытки в мессенджерах, подсчитали для РИА Новости в компании "Лаборатория Касперского".
"Согласно данным нового исследования компании, 62 процента опрошенных россиян получают и отправляют открытки (картинки) с поздравлениями своим контактам в мессенджерах — например, на день рождения или Новый год. Еще 28 процентов получают их, но сами не отправляют", — говорится в исследовании.
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В "Лаборатории Касперского" рассказали, как люди манипулируют ИИ
12 августа, 06:36
При этом большинство респондентов (65 процентов) считает, что через такие изображения можно заразить смартфон вирусом.
Руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов отметил, что злоумышленники действительно от лица родственников могут рассылать в мессенджерах поздравительные онлайн-открытки, содержащие фишинговые ссылки.
По его словам, также были случаи, когда под видом архива пользователям в мессенджерах отправляли вредоносное программное обеспечение. Жертва ожидала увидеть внутри картинку или презентацию, однако это были исполняемые файлы (.exe). Таким способом злоумышленники пытались украсть аккаунты в мессенджере у конкретных жертв.
Эксперт поделился еще одним сценарием кибератаки: жертве присылают медиафайл, а следом — под видом программы для его просмотра — отправляют вредоносное приложение.
Чтобы снизить риски столкновения с онлайн-угрозами, стоит настроить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, которые это позволяют, и никому не сообщать коды авторизации. Также в компании рекомендуют обращать внимание на расширение файлов, которые присылают в подозрительных сообщениях, и не переходить по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или соцсетях, даже если их прислали знакомые.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Медведев призвал не помещать чувствительную информацию в мессенджеры
4 сентября, 22:18
 
ОбществоТехнологииРоссияЛаборатория Касперского
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала