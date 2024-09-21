https://ria.ru/20240921/otkrytki-1973953241.html
Эксперт раскрыл опасность поздравительных открыток в мессенджерах
Эксперт раскрыл опасность поздравительных открыток в мессенджерах - РИА Новости, 21.09.2024
Эксперт раскрыл опасность поздравительных открыток в мессенджерах
Более четверти россиян получают, но никогда не отправляют сами поздравительные открытки в мессенджерах, подсчитали для РИА Новости в компании "Лаборатория... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T06:42
2024-09-21T06:42
2024-09-21T15:28
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технологии
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Более четверти россиян получают, но никогда не отправляют сами поздравительные открытки в мессенджерах, подсчитали для РИА Новости в компании "Лаборатория Касперского". "Согласно данным нового исследования компании, 62 процента опрошенных россиян получают и отправляют открытки (картинки) с поздравлениями своим контактам в мессенджерах — например, на день рождения или Новый год. Еще 28 процентов получают их, но сами не отправляют", — говорится в исследовании. При этом большинство респондентов (65 процентов) считает, что через такие изображения можно заразить смартфон вирусом. Руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов отметил, что злоумышленники действительно от лица родственников могут рассылать в мессенджерах поздравительные онлайн-открытки, содержащие фишинговые ссылки. По его словам, также были случаи, когда под видом архива пользователям в мессенджерах отправляли вредоносное программное обеспечение. Жертва ожидала увидеть внутри картинку или презентацию, однако это были исполняемые файлы (.exe). Таким способом злоумышленники пытались украсть аккаунты в мессенджере у конкретных жертв. Эксперт поделился еще одним сценарием кибератаки: жертве присылают медиафайл, а следом — под видом программы для его просмотра — отправляют вредоносное приложение. Чтобы снизить риски столкновения с онлайн-угрозами, стоит настроить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, которые это позволяют, и никому не сообщать коды авторизации. Также в компании рекомендуют обращать внимание на расширение файлов, которые присылают в подозрительных сообщениях, и не переходить по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или соцсетях, даже если их прислали знакомые.
https://ria.ru/20240812/ii-1965592591.html
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общество, технологии, россия, лаборатория касперского
Общество, Технологии, Россия, Лаборатория Касперского
Эксперт раскрыл опасность поздравительных открыток в мессенджерах
Эксперт раскрыл опасность поздравительных открыток в мессенджерах
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Более четверти россиян получают, но никогда не отправляют сами поздравительные открытки в мессенджерах, подсчитали для РИА Новости в компании "Лаборатория Касперского".
"Согласно данным нового исследования компании, 62 процента опрошенных россиян получают и отправляют открытки (картинки) с поздравлениями своим контактам в мессенджерах — например, на день рождения или Новый год. Еще 28 процентов получают их, но сами не отправляют", — говорится в исследовании.
При этом большинство респондентов (65 процентов) считает, что через такие изображения можно заразить смартфон вирусом.
Руководитель Kaspersky GReAT в России
Дмитрий Галов отметил, что злоумышленники действительно от лица родственников могут рассылать в мессенджерах поздравительные онлайн-открытки, содержащие фишинговые ссылки.
По его словам, также были случаи, когда под видом архива пользователям в мессенджерах отправляли вредоносное программное обеспечение. Жертва ожидала увидеть внутри картинку или презентацию, однако это были исполняемые файлы (.exe). Таким способом злоумышленники пытались украсть аккаунты в мессенджере у конкретных жертв.
Эксперт поделился еще одним сценарием кибератаки: жертве присылают медиафайл, а следом — под видом программы для его просмотра — отправляют вредоносное приложение.
Чтобы снизить риски столкновения с онлайн-угрозами, стоит настроить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, которые это позволяют, и никому не сообщать коды авторизации. Также в компании рекомендуют обращать внимание на расширение файлов, которые присылают в подозрительных сообщениях, и не переходить по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или соцсетях, даже если их прислали знакомые.