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В Россию доставили наркоторговца, скрывавшегося за границей более 15 лет - РИА Новости, 21.09.2024
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02:49 21.09.2024 (обновлено: 02:52 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/osuzhdennyy-1973945411.html
В Россию доставили наркоторговца, скрывавшегося за границей более 15 лет
В Россию доставили наркоторговца, скрывавшегося за границей более 15 лет - РИА Новости, 21.09.2024
В Россию доставили наркоторговца, скрывавшегося за границей более 15 лет
Айрата Салахова, заочно осужденного за попытку перепродажи партии героина, которого выдала Греция, доставили в Россию для приведения приговора суда в... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T02:49
2024-09-21T02:52
происшествия
здоровье - общество
россия
греция
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Айрата Салахова, заочно осужденного за попытку перепродажи партии героина, которого выдала Греция, доставили в Россию для приведения приговора суда в исполнение, сообщила Генеральная прокуратура в Telegram-канале. "Для приведения в исполнение приговора суда осужденный доставлен на территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении.Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила, что Греция выдала России гражданина, заочно осужденного за попытку перепродажи партии героина. По версии следствия, в 2006 году злоумышленник с сообщниками приобрели с целью дальнейшей перепродажи партию вещества. Осуществить схему им не удалось. Суд в Башкирии заочно приговорил Салахова к восьми годам колонии строгого режима.
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происшествия, здоровье - общество, россия, греция, ирина волк
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Греция, Ирина Волк
В Россию доставили наркоторговца, скрывавшегося за границей более 15 лет

Заочно осужденного за попытку перепродажи героина Салахова доставили в Россию

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Айрата Салахова, заочно осужденного за попытку перепродажи партии героина, которого выдала Греция, доставили в Россию для приведения приговора суда в исполнение, сообщила Генеральная прокуратура в Telegram-канале.
«
"Для приведения в исполнение приговора суда осужденный доставлен на территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила, что Греция выдала России гражданина, заочно осужденного за попытку перепродажи партии героина. По версии следствия, в 2006 году злоумышленник с сообщниками приобрели с целью дальнейшей перепродажи партию вещества. Осуществить схему им не удалось. Суд в Башкирии заочно приговорил Салахова к восьми годам колонии строгого режима.
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