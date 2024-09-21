https://ria.ru/20240921/osuzhdennyy-1973945411.html
В Россию доставили наркоторговца, скрывавшегося за границей более 15 лет
В Россию доставили наркоторговца, скрывавшегося за границей более 15 лет - РИА Новости, 21.09.2024
В Россию доставили наркоторговца, скрывавшегося за границей более 15 лет
Айрата Салахова, заочно осужденного за попытку перепродажи партии героина, которого выдала Греция, доставили в Россию для приведения приговора суда в... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T02:49
2024-09-21T02:49
2024-09-21T02:52
происшествия
здоровье - общество
россия
греция
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960308255_0:150:2883:1772_1920x0_80_0_0_72a26eddf90617c80765de176490ab45.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Айрата Салахова, заочно осужденного за попытку перепродажи партии героина, которого выдала Греция, доставили в Россию для приведения приговора суда в исполнение, сообщила Генеральная прокуратура в Telegram-канале. "Для приведения в исполнение приговора суда осужденный доставлен на территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении.Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила, что Греция выдала России гражданина, заочно осужденного за попытку перепродажи партии героина. По версии следствия, в 2006 году злоумышленник с сообщниками приобрели с целью дальнейшей перепродажи партию вещества. Осуществить схему им не удалось. Суд в Башкирии заочно приговорил Салахова к восьми годам колонии строгого режима.
https://ria.ru/20240624/bolgariya-1955037894.html
россия
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960308255_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_077765a9174cfd081e09e700264da538.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, россия, греция, ирина волк
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Греция, Ирина Волк
В Россию доставили наркоторговца, скрывавшегося за границей более 15 лет
Заочно осужденного за попытку перепродажи героина Салахова доставили в Россию