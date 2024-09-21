https://ria.ru/20240921/osuzhdennyy-1973945411.html

В Россию доставили наркоторговца, скрывавшегося за границей более 15 лет

В Россию доставили наркоторговца, скрывавшегося за границей более 15 лет - РИА Новости, 21.09.2024

В Россию доставили наркоторговца, скрывавшегося за границей более 15 лет

Айрата Салахова, заочно осужденного за попытку перепродажи партии героина, которого выдала Греция, доставили в Россию для приведения приговора суда в... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T02:49

2024-09-21T02:49

2024-09-21T02:52

происшествия

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россия

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ирина волк

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Айрата Салахова, заочно осужденного за попытку перепродажи партии героина, которого выдала Греция, доставили в Россию для приведения приговора суда в исполнение, сообщила Генеральная прокуратура в Telegram-канале. "Для приведения в исполнение приговора суда осужденный доставлен на территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении.Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила, что Греция выдала России гражданина, заочно осужденного за попытку перепродажи партии героина. По версии следствия, в 2006 году злоумышленник с сообщниками приобрели с целью дальнейшей перепродажи партию вещества. Осуществить схему им не удалось. Суд в Башкирии заочно приговорил Салахова к восьми годам колонии строгого режима.

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происшествия, здоровье - общество, россия, греция, ирина волк