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Киев назвал сумму затрат на вооружение и оснащение ВСУ

Киев назвал сумму затрат на вооружение и оснащение ВСУ - РИА Новости, 21.09.2024

Киев назвал сумму затрат на вооружение и оснащение ВСУ

Украина тратит более 150 миллиардов долларов на вооружение и оснащение ВСУ, заявил в субботу глава минобороны страны Рустем Умеров, не уточнив, за какой период... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T23:34

2024-09-21T23:34

2024-09-21T23:34

специальная военная операция на украине

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рустем умеров

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Украина тратит более 150 миллиардов долларов на вооружение и оснащение ВСУ, заявил в субботу глава минобороны страны Рустем Умеров, не уточнив, за какой период расходуется эта сумма. "Мы расходуем 150+ миллиардов долларов, которые приходят от партнеров и из нашего бюджета, то есть денег необходимо больше, тогда наши возможности будут расти очень сильно. Нам нужны будут инвестиции, мы говорим нашим партнерам, что будем делать совместное производство, мы будем контрактоваться, давать контракт на три, пять, десять лет, будем развивать с вами рынок, чтобы мы могли экспортировать", - сказал Умеров в эфире украинского телеканала "Рада". Умеров при этом не уточнил, за какой период времени расходуется указанная сумма. Владимир Зеленский в субботу подписал законопроект о внесении изменений в закон Украины о госбюджете страны на текущий год. В документе предлагается скорректировать бюджет на 434 миллиарда гривен, а именно: "увеличить расходы на 500 миллиардов гривен (более 12 миллиардов долларов) (из них для сектора безопасности и обороны на 495 миллиардов гривен (более 11,9 миллиарда долларов) и сократить расходы и предоставление кредитов на 65,7 миллиарда гривен (более 1,5 миллиарда долларов)". В марте председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников. В конце ноября 2023 года Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240921/zelenskiy-1974037886.html

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украина, рустем умеров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире, киев