https://ria.ru/20240921/opasnost-1973953721.html
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил губернатор
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил губернатор - РИА Новости, 21.09.2024
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил губернатор
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T06:57
2024-09-21T06:57
2024-09-21T06:57
курская область
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968461785_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_1d3faf9b2918d04af5c5b92e5d290344.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.
https://ria.ru/20240921/vzryv-1973947640.html
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курская область, алексей смирнов (политик)
Курская область, Алексей Смирнов (политик)
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил губернатор
Смирнов: на территории Курской области объявлена ракетная опасность