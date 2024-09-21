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Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области - РИА Новости, 21.09.2024
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T05:47
2024-09-21T05:47
2024-09-21T05:47
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гладкова.
https://ria.ru/20240920/opasnost-1973899892.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Вячеслав Гладков
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области
Гладков: ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области