https://ria.ru/20240921/opasnost-1973948073.html

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области - РИА Новости, 21.09.2024

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T05:47

2024-09-21T05:47

2024-09-21T05:47

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гладкова.

https://ria.ru/20240920/opasnost-1973899892.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков