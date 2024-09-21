https://ria.ru/20240921/opasnost-1973941715.html

Ракетную опасность объявили в Геническом округе Херсонской области

Ракетную опасность объявили в Геническом округе Херсонской области - РИА Новости, 21.09.2024

Ракетную опасность объявили в Геническом округе Херсонской области

Ракетная опасность объявлена в Геническом муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T00:58

2024-09-21T00:58

2024-09-21T00:58

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

владимир сальдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952240035_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_17d6551e3fac99070c147abe2c3b6378.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Геническом муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "В Геническом муниципальном округе объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240920/opasnost-1973899892.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, херсонская область , владимир сальдо