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Ракетную опасность объявили в Геническом округе Херсонской области
Ракетную опасность объявили в Геническом округе Херсонской области - РИА Новости, 21.09.2024
Ракетную опасность объявили в Геническом округе Херсонской области
Ракетная опасность объявлена в Геническом муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T00:58
2024-09-21T00:58
2024-09-21T00:58
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Геническом муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "В Геническом муниципальном округе объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал он в Telegram-канале.
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безопасность, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Владимир Сальдо
Ракетную опасность объявили в Геническом округе Херсонской области
Ракетную опасность объявили в Геническом округе Херсонской области