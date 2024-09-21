https://ria.ru/20240921/omsk-1973959722.html

В Омске таксист зарезал бывшую жену у подъезда дома

В Омске таксист зарезал бывшую жену у подъезда дома - РИА Новости, 21.09.2024

В Омске таксист зарезал бывшую жену у подъезда дома

Таксист, ранее работавший в СОБРе, зарезал бывшую жену у подъезда дома в Омске, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T08:57

2024-09-21T08:57

2024-09-21T08:57

происшествия

омск

россия

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ОМСК, 21 сен - РИА Новости. Таксист, ранее работавший в СОБРе, зарезал бывшую жену у подъезда дома в Омске, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Мужчина 20 сентября около 21.00 (18.00 мск) подкараулил бывшую жену у подъезда дома на улице Кирова в Омске, хотел восстановить отношения с 26-летней девушкой. В итоге он начал избивать её и нанес несколько ударов ножом в живот. После чего мужчина пытался скрыться, но его задержали. При нем обнаружили нож, которым он наносил удары. Информацию подтвердили в следственном управлении Следственного комитета России по Омской области. "По факту обнаружения тела девушки у дома №24 по улице Кирова с ножевыми ранениями в области живота, груди, спины и шеи возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Источник добавил, что к преступлению причастен бывший муж женщины, таксист, ранее служивший в СОБРе. Также источник сообщил, что ранее мужчина был сотрудником управления наркоконтроля, но его выгнали оттуда за избиение супруги в кафе.

https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907105059.html

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омск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омск, россия