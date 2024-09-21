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Женщины перекрыли дорогу у ворот военкомата в Одессе, пишут СМИ
Женщины перекрыли дорогу у ворот военкомата в Одессе, пишут СМИ - РИА Новости, 21.09.2024
Женщины перекрыли дорогу у ворот военкомата в Одессе, пишут СМИ
Женщины перекрыли дорогу у ворот военкомата в Одессе, где мужчин, предположительно, насильно удерживают в автобусе, сообщило украинское издание "Страна.ua" со... РИА Новости, 21.09.2024
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Женщины перекрыли дорогу у ворот военкомата в Одессе, где мужчин, предположительно, насильно удерживают в автобусе, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на видео очевидца. В ролике, прикрепленном к публикации, показан белый автобус и группа спорящих людей. Автор видео утверждает, что мужчин незаконно удерживают в автобусе у ТЦК (военкомата) на улице Заньковецкой, откуда их собираются увезти без прохождения военно-врачебной комиссии. "Женщины перекрыли ворота (ТЦК) на Заньковецкой в Одессе. Мужчин незаконно удерживают в автобусе, просто выкрали людей, без ВВК (военно-врачебной комиссии) подписали документы и хотят увозить", — говорится в сообщении на видео. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из законопроекта, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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Женщины перекрыли дорогу у ворот военкомата в Одессе, пишут СМИ
"Страна.ua": женщины перекрыли дорогу у ворот военкомата в Одессе
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Женщины перекрыли дорогу у ворот военкомата в Одессе, где мужчин, предположительно, насильно удерживают в автобусе, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на видео очевидца.
В ролике, прикрепленном к публикации, показан белый автобус и группа спорящих людей. Автор видео утверждает, что мужчин незаконно удерживают в автобусе у ТЦК (военкомата) на улице Заньковецкой, откуда их собираются увезти без прохождения военно-врачебной комиссии.
"Женщины перекрыли ворота (ТЦК) на Заньковецкой в Одессе. Мужчин незаконно удерживают в автобусе, просто выкрали людей, без ВВК (военно-врачебной комиссии) подписали документы и хотят увозить", — говорится в сообщении на видео.
Закон об усилении мобилизации на Украине
вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из законопроекта, что у ряда депутатов вызвало негодование.