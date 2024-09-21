https://ria.ru/20240921/odessa-1973941956.html

Женщины перекрыли дорогу у ворот военкомата в Одессе, пишут СМИ

Женщины перекрыли дорогу у ворот военкомата в Одессе, пишут СМИ - РИА Новости, 21.09.2024

Женщины перекрыли дорогу у ворот военкомата в Одессе, пишут СМИ

Женщины перекрыли дорогу у ворот военкомата в Одессе, где мужчин, предположительно, насильно удерживают в автобусе, сообщило украинское издание "Страна.ua" со... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T01:01

2024-09-21T01:01

2024-09-21T01:36

в мире

одесса

украина

страна.ua

русский язык в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427849_39:0:2748:1524_1920x0_80_0_0_09c02a82fbbf19a89fd3bf7fe4660357.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Женщины перекрыли дорогу у ворот военкомата в Одессе, где мужчин, предположительно, насильно удерживают в автобусе, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на видео очевидца. В ролике, прикрепленном к публикации, показан белый автобус и группа спорящих людей. Автор видео утверждает, что мужчин незаконно удерживают в автобусе у ТЦК (военкомата) на улице Заньковецкой, откуда их собираются увезти без прохождения военно-врачебной комиссии. "Женщины перекрыли ворота (ТЦК) на Заньковецкой в Одессе. Мужчин незаконно удерживают в автобусе, просто выкрали людей, без ВВК (военно-врачебной комиссии) подписали документы и хотят увозить", — говорится в сообщении на видео. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из законопроекта, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240920/udar-1973834323.html

https://ria.ru/20240830/draka-1969486413.html

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса, украина, страна.ua, русский язык в мире