https://ria.ru/20240921/obstrely-1973965767.html

ВСУ выпустили по Белгородской области более 120 снарядов за сутки

ВСУ выпустили по Белгородской области более 120 снарядов за сутки - РИА Новости, 21.09.2024

ВСУ выпустили по Белгородской области более 120 снарядов за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 120 снарядов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T09:56

2024-09-21T09:56

2024-09-21T09:56

специальная военная операция на украине

белгородская область

карабаново

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 120 снарядов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В субботу он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 20 сентября. По шести районам области было выпущено 122 снаряда, а также 27 беспилотников атаковали регион. Атакам подверглись 35 населенных пунктов. Пострадавших нет второй день подряд. За отчетный день повреждения выявлены в 6 частных домовладениях, двух комбайнах, а также на линиях электроснабжения. "В Валуйском городском округе сёла Карабаново и Новопетровка атакованы 2 БПЛА… В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Плотвянка выпущено 5 боеприпасов", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по 11 населённым пунктам было выпущено 32 боеприпаса и девять беспилотников. В Грайворонском округе по 9 населенным пунктам выпущено 47 снарядов и 7 БПЛА. В Краснояружском районе по трем селам выпущено 24 снаряда. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Безлюдовка, Вознесеновка, Муром, Середа, Терезовка, Терновое и хутору Панков выпущено 14 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки с помощью 9 БПЛА", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

карабаново

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, карабаново, белгородский район, вячеслав гладков