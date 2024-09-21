ВСУ выпустили по Белгородской области более 120 снарядов за сутки
Гладков: ВСУ за сутки атаковали 35 населенных пунктов Белгородской области
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 120 снарядов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В субботу он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 20 сентября. По шести районам области было выпущено 122 снаряда, а также 27 беспилотников атаковали регион. Атакам подверглись 35 населенных пунктов. Пострадавших нет второй день подряд. За отчетный день повреждения выявлены в 6 частных домовладениях, двух комбайнах, а также на линиях электроснабжения.
Россия заставит всех заплатить по счетам
Вчера, 08:00
"В Валуйском городском округе сёла Карабаново и Новопетровка атакованы 2 БПЛА… В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Плотвянка выпущено 5 боеприпасов", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по 11 населённым пунктам было выпущено 32 боеприпаса и девять беспилотников. В Грайворонском округе по 9 населенным пунктам выпущено 47 снарядов и 7 БПЛА. В Краснояружском районе по трем селам выпущено 24 снаряда.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18