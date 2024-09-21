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ВСУ выпустили по Белгородской области более 120 снарядов за сутки - РИА Новости, 21.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:56 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/obstrely-1973965767.html
ВСУ выпустили по Белгородской области более 120 снарядов за сутки
ВСУ выпустили по Белгородской области более 120 снарядов за сутки - РИА Новости, 21.09.2024
ВСУ выпустили по Белгородской области более 120 снарядов за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 120 снарядов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T09:56
2024-09-21T09:56
специальная военная операция на украине
белгородская область
карабаново
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 120 снарядов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В субботу он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 20 сентября. По шести районам области было выпущено 122 снаряда, а также 27 беспилотников атаковали регион. Атакам подверглись 35 населенных пунктов. Пострадавших нет второй день подряд. За отчетный день повреждения выявлены в 6 частных домовладениях, двух комбайнах, а также на линиях электроснабжения. "В Валуйском городском округе сёла Карабаново и Новопетровка атакованы 2 БПЛА… В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Плотвянка выпущено 5 боеприпасов", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по 11 населённым пунктам было выпущено 32 боеприпаса и девять беспилотников. В Грайворонском округе по 9 населенным пунктам выпущено 47 снарядов и 7 БПЛА. В Краснояружском районе по трем селам выпущено 24 снаряда. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Безлюдовка, Вознесеновка, Муром, Середа, Терезовка, Терновое и хутору Панков выпущено 14 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки с помощью 9 БПЛА", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, карабаново, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Карабаново, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ выпустили по Белгородской области более 120 снарядов за сутки

Гладков: ВСУ за сутки атаковали 35 населенных пунктов Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 120 снарядов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В субботу он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 20 сентября. По шести районам области было выпущено 122 снаряда, а также 27 беспилотников атаковали регион. Атакам подверглись 35 населенных пунктов. Пострадавших нет второй день подряд. За отчетный день повреждения выявлены в 6 частных домовладениях, двух комбайнах, а также на линиях электроснабжения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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"В Валуйском городском округе сёла Карабаново и Новопетровка атакованы 2 БПЛА… В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Плотвянка выпущено 5 боеприпасов", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по 11 населённым пунктам было выпущено 32 боеприпаса и девять беспилотников. В Грайворонском округе по 9 населенным пунктам выпущено 47 снарядов и 7 БПЛА. В Краснояружском районе по трем селам выпущено 24 снаряда.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Безлюдовка, Вознесеновка, Муром, Середа, Терезовка, Терновое и хутору Панков выпущено 14 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки с помощью 9 БПЛА", - сообщил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьКарабановоБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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