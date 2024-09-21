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ВСУ 40 раз обстреляли левобережье Днепра за сутки, сообщил источник
ВСУ 40 раз обстреляли левобережье Днепра за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 21.09.2024
ВСУ 40 раз обстреляли левобережье Днепра за сутки, сообщил источник
Украинская армия за сутки провела 40 артиллерийских обстрелов левобережья Днепра Херсонской области, ударам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T09:33
2024-09-21T09:33
2024-09-21T09:33
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ГЕНИЧЕСК, 21 сен - РИА Новости. Украинская армия за сутки провела 40 артиллерийских обстрелов левобережья Днепра Херсонской области, ударам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 19 "прилетов" со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Алешки, Малая Лепетиха, Корсунка, Песчановка, Старая Збурьевка, Великая Лепетиха, Князе-Григоровка.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ 40 раз обстреляли левобережье Днепра за сутки, сообщил источник
ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 21 сен - РИА Новости. Украинская армия за сутки провела 40 артиллерийских обстрелов левобережья Днепра Херсонской области, ударам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 19 "прилетов" со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Алешки, Малая Лепетиха, Корсунка, Песчановка, Старая Збурьевка, Великая Лепетиха, Князе-Григоровка.