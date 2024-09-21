https://ria.ru/20240921/obstrel-1974038992.html

При украинских обстрелах ДНР погиб мирный житель

При украинских обстрелах ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 21.09.2024

При украинских обстрелах ДНР погиб мирный житель

Один мирный житель погиб, еще восемь пострадали в результате обстрелов ДНР со стороны украинских войск в субботу, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T22:30

2024-09-21T22:30

2024-09-21T22:30

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сша

украина

денис пушилин

вооруженные силы украины

нато

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:17:3192:1813_1920x0_80_0_0_024a4658dfdd0898f2cc5d479c7d0a6e.jpg

ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще восемь пострадали в результате обстрелов ДНР со стороны украинских войск в субботу, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Один человек погиб, еще восемь мирных жителей ранены сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в своем Telegram-канале. Трое пострадавших, как уточняет глава региона, находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней степени тяжести, всем оказывается необходимая медицинская помощь. По данным Пушилина, со стороны вооруженных украинских формирований совершены 43 вооруженные атаки, выпущено более 100 боеприпасов. ВСУ применили ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотники, заключил он. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973668105.html

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

донецкая народная республика

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, сша, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, нато, происшествия