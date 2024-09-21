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При украинских обстрелах ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 21.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:30 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/obstrel-1974038992.html
При украинских обстрелах ДНР погиб мирный житель
При украинских обстрелах ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 21.09.2024
При украинских обстрелах ДНР погиб мирный житель
Один мирный житель погиб, еще восемь пострадали в результате обстрелов ДНР со стороны украинских войск в субботу, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T22:30
2024-09-21T22:30
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сша
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще восемь пострадали в результате обстрелов ДНР со стороны украинских войск в субботу, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Один человек погиб, еще восемь мирных жителей ранены сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в своем Telegram-канале. Трое пострадавших, как уточняет глава региона, находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней степени тяжести, всем оказывается необходимая медицинская помощь. По данным Пушилина, со стороны вооруженных украинских формирований совершены 43 вооруженные атаки, выпущено более 100 боеприпасов. ВСУ применили ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотники, заключил он. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973668105.html
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донецкая народная республика, сша, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, США, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
При украинских обстрелах ДНР погиб мирный житель

Пушилин: при украинских обстрелах ДНР погиб мирный житель, восемь пострадали

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще восемь пострадали в результате обстрелов ДНР со стороны украинских войск в субботу, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Один человек погиб, еще восемь мирных жителей ранены сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в своем Telegram-канале.
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Трое пострадавших, как уточняет глава региона, находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней степени тяжести, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
По данным Пушилина, со стороны вооруженных украинских формирований совершены 43 вооруженные атаки, выпущено более 100 боеприпасов. ВСУ применили ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотники, заключил он.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСШАУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныНАТОПроисшествия
 
 
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