https://ria.ru/20240921/obstrel-1974025274.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на вокзал в Горловке, пострадал человек

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на вокзал в Горловке, пострадал человек - РИА Новости, 21.09.2024

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на вокзал в Горловке, пострадал человек

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на железнодорожный вокзал в Горловке в ДНР, в результате пострадал машинист, сообщил мэр города... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T19:58

2024-09-21T19:58

2024-09-21T19:58

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на железнодорожный вокзал в Горловке в ДНР, в результате пострадал машинист, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на горловском железнодорожном вокзале ранен машинист электровоза", - написал Приходько в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240921/zelenskiy-1974007235.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол, происшествия