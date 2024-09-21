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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на вокзал в Горловке, пострадал человек
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на вокзал в Горловке, пострадал человек - РИА Новости, 21.09.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на вокзал в Горловке, пострадал человек
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на железнодорожный вокзал в Горловке в ДНР, в результате пострадал машинист, сообщил мэр города... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T19:58
2024-09-21T19:58
2024-09-21T19:58
специальная военная операция на украине
горловка
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стирол
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ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на железнодорожный вокзал в Горловке в ДНР, в результате пострадал машинист, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на горловском железнодорожном вокзале ранен машинист электровоза", - написал Приходько в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол, Происшествия
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на вокзал в Горловке, пострадал человек
Приходько: ВСУ сбросили ВОП на вокзал в Горловке, пострадал машинист